Таможня не даст добро на ввоз автомобилей Skoda. Теперь эта марка в списке запрещенных товаров.

Государственный таможенный комитет разъяснил порядок действий таможенных органов при реализации норм постановления Совета Министров от 23 апреля 2021 года №240 «О применении специальных мер» в отношении запрещенных к ввозу автомобилей, сообщает Onliner.

«Таможенные органы не будут осуществлять таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Беларусь через таможенную границу ЕАЭС. Также не будет проводиться регистрация уплаты утилизационного сбора в отношении запрещенных автомобилей, в том числе ввозимых в страну из государств — членов ЕАЭС», — разъяснили в ГТК.

Там также отметили, что действие постановления не распространятся на ввозимые товары для личного пользования, а также на транспортные средства, зарегистрированные в государствах-членах ЕАЭС, либо временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе для личного пользования.

Как сообщил Onliner импортер автомобилей Skoda в Беларусь, работа в настоящий момент осуществляется в штатном режиме. По всей видимости, что будет после вступления постановления №240 в силу, никто до конца не понимает. В частности, открыт вопрос о поставках «российских» Skoda в Беларусь.

Напомним, что в стране на данный момент продается пять моделей Skoda: Rapid (продажи приостановлены из-за проблем с сертификатом), Kodiaq, Karoq, Octavia и Superb. Все модели, кроме Superb, поставляются к нам из России. При этом Superb, который привозят из Чехии, популярностью не пользуется: за первый квартал 2021 года в Беларуси было куплено (физлицами и юрлицами) всего шесть таких автомобилей. Для сравнения: калужский Rapid до момента остановки продаж 11 марта был реализован тиражом 527 экземпляров.

Почему запретили ввозить Skoda в Беларусь?

Перечень товаров установлен правительством «для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа». Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 23 апреля 2021 г. №240. Документ принят на основании Указа президента Республики Беларусь от 30 марта 2021 г. №128 «О применении специальных мер», которым предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Беларуси и реализацию на ее территории отдельных групп товаров (в том числе товаров отдельных производителей), страной происхождения которых являются государство и (или) объединение государств, принявшие решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к специальным мерам в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, принятым иными государствами и (или) их объединениями.

В перечень запрещенных товаров, помимо прочих, внесены товары групп компаний Liqui Moly и Skoda Auto.

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