С 8 июля 2021 года дискаунтеры не смогут продавать товары с наценкой более 20%.

Соответствующее постановление МАРТ №23 опубликовано на Национальном правовом портале.

Под дискаунтером теперь будет подразумеваться магазин торговой площадью от 250 до 2500 кв. метров. Товары там должны продаваться «по более низким ценам», размещаться на складском оборудовании (стеллажах, поддонах и т. п.) и, как правило, в упаковке изготовителя.

Под секонд-хендом будет пониматься непродовольственный магазин с комбинированным ассортиментом товаров с торговой площадью 10 и более квадратных метров, в котором преимущественно реализуется узкий ассортимент бывших в употреблении непродовольственных товаров.

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