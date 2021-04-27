Поставить в костеле лампадку – это несанкционированная акция. «Дело теперь не в 15 сутках, вы это понимаете?»

Сегодня в Минске прошли суды над задержанными 26 апреля. Два человека получили по 15 суток ареста из-за того, что хотели поставить в костелах свечи и лампадки в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС. Один из арестованных не сможет выступить на предзащите своей кандидатской работы, сообщает телеграм-канал лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».

Юрия Ланкевича и Анастасию Войтович задержали вечером в понедельник на площади Свободы. В РУВД на них составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии путем выкрикивания провокационных лозунгов у проезжей части.

На суде Анастасия Войтович рассказала, что пришла в костел на площади Свободы поставить свечку. Храм к тому времени был закрыт, поэтому девушка постояла возле него несколько минут и собралась уходить. В этот момент к ней подошел сотрудник ОМОНа и попросил показать документы, после чего ей «предложили» проехать в РУВД.

Судья Юлия Шут посчитала желание поставить свечу несанкционированной акцией и вынесла решение — 15 суток ареста.

35-летний научный сотрудник Академии наук Юрий Ланкевич в суде сообщил, что в 20.30 он стоял и курил на остановке на площади Свободы. В этот момент к нему подошли милиционеры. Они попросили показать документы, а затем и содержимое рюкзака. Внутри они обнаружили лампадку. После этого мужчину задержали.

Судья Юлия Инчина расспросила задержанного об обстоятельствах:

— У вас нашли лампадку и попросили пройти с ними?

— Да, они сказали, что я привлек внимание, проверили мои документы и вещи.

— А что это за лампадка?

— Хотел идти в Красный костел.

— Вы по какому-то поводу хотели идти в костел?

— Ну, я католик, хотел поставить лампадку в память о жертвах аварии на ЧАЭС.

Юрий Ланкевич обратился к свидетелю-милиционеру: «Вы понимаете, что своими показаниями вы ставите под угрозу мою работу в Академии наук, предзащиту и защиту кандидатской? Дело теперь не в 15 сутках, вы это понимаете?»

Несмотря на то, что в протоколе были ошибки, судья постановила арестовать мужчину на 15 суток.

27 апреля в Минске прошло 15 заседаний по ст. 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Пять дел отправили на доработку. Остальным 10 задержанным дали «сутки».

Поделиться ссылкой: