Подписание оставшихся дорожных карт по интеграции перенесли на осень

Беларусь и Россия могут подписать оставшиеся две дорожные карты по интеграции в сентябре-октябре. Такой новый прогноз сделал посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

«Я раньше предполагал, что и в мае могут быть подписаны оставшиеся две карты. Сейчас вижу, что сдвижка может произойти на сентябрь-октябрь», – передает слова посла Беларуси АФН.

«Но я скажу, что настроение и аура такая, что они должны быть подписаны, что будет найден – сейчас модное слово – консенсус или компромисс», – поделился дипломат.

По его словам, подписание оставшихся интеграционных дорожных карт может произойти после форума регионов Беларуси и России в конце июня и заседания постоянного комитета Союзного государства «где-то в июле-августе».

«Убежден, что в этом году они будут подписаны. И таким образом, мы, наконец-то, решим главную задачу, мы пойдем создавать единую экономическую платформу», – добавил он.

В апреле Лукашенко заявил, что сторонам осталось доработать 2-3 «серьезные программы экономического характера».

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