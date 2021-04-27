Партия “Зелёные” была среди заявителей “Чернобыльского шляха”, но Мингорисполком отказал в проведении мероприятия. А 26 апреля Дмитрий Кучук сообщил в СМИ, что в офис партии пытались попасть силовики. Позже он перестал выходить на связь, а его телефон был найден в офисе.

— Я думаю, это связано с тем, что я был заявителем “Чернобыльского шляха”, — сказал тогда Дмитрий. Власти не разрешили шествие, и организаторы отказались от его проведения.

Сегодня стало известно, что руководитель партии “Зеленых” был задержан только когда дело появилось в расписании суда Фрунзенского района. Как сообщает утративший регистрацию правозащитный центр “Весна”, дело Дмитрия Кучука было рассмотрено в суде якобы с 12.00 до 13.00., но в расписании оно появаилось не ранее 12.55.

Лидера партии “Зелёные” осудили по “народной статье” 24.23. на 15 суток. Дело рассматривала судья Фрунзенского района Мария Ерохина.

Поделиться ссылкой: