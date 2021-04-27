Российские ученые создали лазерную «кисть», которая способна создавать миниатюрные шедевры на металлических поверхностях всего за несколько минут. С ее помощью была нарисована копия «Звездной ночи» Ван Гога, ее размер составил всего один дюйм (2,54 см), сообщает mir24.tv со ссылкой на Ars Technica.

Картину создали на титановом холсте, а работа заняла всего четыре минуты. В процессе участки холста прогревали до разных температур. Когда поверхность охлаждалась, она образовывала ультратонкую пленку оксида металла, которая отражала различные цвета в зависимости от ее толщины.

Необычный эксперимент провели инженеры Университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Ученые отметили, что при желании картину можно стереть и переписать заново.

Более ранние эксперименты показали, что лазеры могут создавать палитру цветов на титане и нержавеющей стали. Но авторы нового исследования решили пойти еще дальше и использовали лазер для нагрева титана выше точки плавления, где он начинает испаряться.

Когда поверхность охлаждалась, на ней образовывалась ультратонкая пленка оксида металла. Толщина слоя определяла, какой цвет отражается световыми волнами.

Исследователи смогли создать девять основных цветов с помощью наносекундного иттербиевого волоконного лазера, оснащенного гальванометрическим сканером. Повышение температуры позволило им менять местами «мазки краски», стирать и переписывать изображение.

Команда также воспроизвела автопортрет Ван Гога и создала оригинальные произведения искусства из титана и нержавеющей стали. В отличие от традиционных произведений искусства, лазерные шедевры чрезвычайно устойчивы к воздействию окружающей среды и не требуют специального хранения.

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