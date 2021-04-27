На сайте информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» опубликован проект закона об амнистии.

Вот что предлагает небезызвестный Юрий Воскресенский со своими партнерами (даем в оригинале без правок. – Ред.):

«Статья 1. Освободить от наказания в виде штрафа, ареста, ограничения свободы, лишения свободы, а также от иных мер уголовной ответственности в виде осуждения с отсрочкой исполнения наказания, осуждения с условным неприменением наказания, осуждения без назначения наказания, если иное не предусмотрено статьями 4 и 6 настоящего Закона: лиц, осужденных или обвиненных по ст. 293 и 342 УК РБ.

Статья 2. Освободить лиц, перечисленных в статье 1 настоящего Закона, от уголовной ответственности и прекратить предварительное расследование по уголовным делам, находящимся в производстве органов уголовного преследования, и производство по уголовным делам, не рассмотренным судами, о преступлениях, совершенных этими лицами до вступления в силу настоящего Закона.

Положение части первой настоящей статьи не распространяется на лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, перечисленных в статьях 4 и 6 настоящего Закона».

В проекте закона есть перечисление тех лиц, которые могут не попасть под амнистию.

«Статья 4. Не освобождать от наказания и иных мер уголовной ответственности: лиц, судимых более двух раз с назначением наказания в виде лишения свободы за умышленные преступления, а также ранее судимых с назначением наказания в виде лишения свободы».

«Статья 6. Амнистия, предусмотренная настоящим Законом, не распространяется на лиц: к которым в течение 2015–2020 годов применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости».

На данный момент в списке граждан, предлагаемых для амнистии, насчитывается 425 человек. Среди них – Виктор и Эдуард Бабарико, Мария Колесникова, Сергей Тихановский и многие другие, кто находится в заключении.

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ОТ РЕДАКЦИИ

Интересно, дошел ли проект архиважного закона до депутатов Палаты представителей?

Вчера нам не удалось получить ответ на этот вопрос. Дозвониться до Олега Белоконева, председателя комиссии, не представилось возможным, так как номер своего телефона он не обнародует.

Не получилось выйти на связь и с заместителями председателя комиссии – Александром Дубовым, Игорем Лавриненко, Игорем Мартыновым. Но откликнулся Сергей Кудин, помощник члена комиссии Марины Ленчевской. Правда, конкретного ответа он не дал, сказал, что ему нужно время, чтобы кое-что уточнить.

Что ж, как только нам станет известна более подробная информация – доведем ее до читателей «Народной Воли».

Публикация – из № 31 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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