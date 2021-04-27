Референдум по Конституции Беларуси планируют провести в январе — феврале 2022 года.

Об этом заявила глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, передают «РИА Новости» .

“Референдум пройдет в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании, в январе-феврале следующего года. По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата – 16 января”, — заявила она.

Комментируя появившуюся в интернете информацию, что референдум якобы может состояться в конце лета-начале осени текущего года, глава Центральной комиссии отметила: “Об этом разговора нет”.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить Лукашенко свои предложения.

Напомним, согласно опросу британской организации Chatham House жителей Беларуси, самым низким доверием у белорусов, пользуются государственные СМИ и Центральная избирательная комиссия.

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