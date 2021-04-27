Список самых полезных и вредных продуктов

Общеизвестно, что гипотиреоз нельзя вылечить, его можно только контролировать. Но далеко не все знают, что для этого можно не только принимать лекарства, но и есть (или не есть) определенные продукты. Объяснение простое: щитовидная железа производит гормоны, которые регулируют метаболизм. Итак, что для нее полезно, а что – не очень?

Полезно

Тунец

У многих пациентов с синдромом Хашимото (самый распространенный тип гипотиреоза) понижен уровень витамина D, из-за чего растет уровень антител к гормонам и ухудшается состояние. Эти антитела заставляют иммунную систему атаковать ткани щитовидки, что приводит к воспалению. В одной порции тунца содержится почти целая суточная доза этого витамина, а если ты не любишь рыбу – ешь яйца, пей молоко и апельсиновый сок.

Бразильский орех

Всего двух орехов в день достаточно, чтобы получить дневную дозу селена – минерала, который играет важную роль в производстве гормонов. Кроме того, это отличный антиоксидант.

Белые бобы

Порция бобов содержит 8 миллиграммов железа, при недостатке которого вырабатывается слишком мало гормонов щитовидной железы. Женщинам до 50 лет рекомендуется принимать 18 мг железа в день, старше – 8 миллиграммов. Важно помнить, что железо не очень хорошо усваивается, поэтому хорошо бы принимать его вместе с источником витамина С. Кроме того, оно плохо сочетается с таблетками для лечения щитовидки, их нужно максимально разнести по времени.

Лучше ограничить

Соя

Потребление большого количества сои вредит щитовидной железе. Для нее важен йод, а соединения изофлавона в сое мешают ему работать. Избегать сои не нужно, следует просто ограничь ее потребление и есть минимально обработанные соевые продукты (например, мисо). А вот изоляты соевого протеина (коктейли, батончики, заменители мяса) отныне не для тебя.

Крестоцветные овощи

А проще говоря – капуста: брокколи, цветная, брюссельская, белокочанная. Они содержат вещества, мешающие работе щитовидки. Совсем отказываться от капусты не стоит, важно есть ее поменьше и только после термообработки.

Глютен

Сейчас стало модным не есть продукты, содержащие глютен. На самом деле это нужно далеко не всем, просто не стоит увлекаться.

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