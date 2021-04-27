Даже 40-летний компьютер можно научить “майнить”

Как выяснилось, майнить биткоин можно хоть на девайсе из прошлого века — правда, себе в убыток, но саму техническую возможность продемонстрировал автор YouTube-канала 8-Bit Show And Tell, пишет Dev.by.

Блогер модифицировал старенький Commodore 64, который по мощности в тысячи раз слабее среднего Android-смартфона. Компьютер, выпущенный в 1982 году, был оснащён 8-разрядным CPU MOS 6510 c частотой 0,9 или 1,02 МГц и оперативной памятью на 64 Кб, за графику отвечал специальный процессор VIC-II.

Для майнинга на этом ПК используется опенсорсная программа C64 Bitcoin miner. Компьютер позволяет вести добычу с хешрейтом всего 0,3 H/s, но за счёт оптимизации програмного обеспечения производительность можно повысить в 10 раз, и ещё в 20 раз — при использовании расширения SuperCPU.

На практике делать это, конечно, не целесообразно, тем более что Commodore 64 всё равно придётся подключать к более современному устройству. Как отмечает NotebookCheck, чтобы с таким хешрейтом «наварить» на биткоине всего $10, понадобится около 758 млн лет.

Ранее майнить биткоин заставили холодильники и консоль Game Boy.

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