21 апреля Украина в очередной раз продлила карантин, введенный из-за пандемии COVID-19 еще в марте. Он будет действовать наряду с режимом чрезвычайной ситуации до 30 июня.

Но общенациональный локдаун правительство объявлять пока не намерено, несмотря на то, что рост числа зараженных ковидом доходил до 20 тысяч человек в сутки. Кабинет министров Украины получил массу критических оценок от населения после того, как по окончании празднования Рождества в январе 2021 года посадил всю страну на жесткий карантин при ежедневном приросте количества больных 4–6 тысяч человек.

Правительство можно понять: оно отчаянно надеялось отодвинуть очередную волну заболеваемости до начала массовой вакцинации, которую чиновники от украинского здравоохранения планировали начать практически сразу после выхода из локдауна. Увы, планам не суждено было осуществиться.

Во-первых, начало вакцинации сдвинулась практически на месяц. Она началась только 24 февраля. Украина стала 95-й страной, которая приступила к вакцинации своих граждан от коронавируса. Правительство закупило 500 тысяч доз индийского препарата CoviShield: планировалось привить 250 тысяч человек с интервалом в три недели между первой и второй инъекциями. Первые прививки должны были получить военные, находящиеся на передовой, медики, сотрудники полиции.

Во-вторых, оппозиционные политики подвергли индийскую вакцину жесткой обструкции, несмотря на то, что ее аналоги активно используются в странах западного мира. Критика вызвала определенную настороженность и способствовала нежеланию людей прививаться этим препаратом. Пришлось доказывать, что прививка безопасна. Для этого сделали инъекцию президенту Украины Владимиру Зеленскому, относительно недавно переболевшему ковидом. Серьезных осложнений от инъекции этим препаратом практически не выявлено. Известно о двух смертельных случаях на всю страну, но власть сделала заявление, что умершие страдали серьезными хроническими заболеваниями, которые, вероятно, и стали причиной летального исхода.

В-третьих, пока все думали, делать прививку или нет, мир накрыла очередная волна пандемии, которая докатилась и до Индии. И, естественно, там посчитали, что вакцина нужна самим, и остановили ее поставки в другие страны мира.

В результате на сегодняшний день препаратом CoviShield привито около 500 тысяч человек из 40 миллионов населения Украины. Но вторую дозу инъекции получили всего лишь 5 человек (двое из которых первую дозу получили за границей). Остальным сказали, что можно сдвинуть интервал между инъекциями с трех недель до трех месяцев. Правительство в пожарном порядке бросилось искать по всему миру аналоги индийской вакцины других производителей. А право вводить локальные локдауны возложило на местные органы власти, разработав перечень критериев оценки ситуации и набор ограничений.

Правда, мэр Киева Виталий Кличко, вероятно, не желая брать на себя ответственность и рисковать своим рейтингом из-за принятия непопулярных решений, потребовал от правительства ввести общенациональный локдаун, но получил ответ от премьер-министра: «Адаптивный карантин работает, и вводить тотальный локдаун по всей стране пока нет необходимости. Правительство всегда прислушивается к советам и призывам представителей местной власти. Мы готовы к сотрудничеству, если ее цель не политический пиар. Киев имеет больше всего ресурсов и возможностей, чтобы сделать противодействие распространению инфекции и защиту людей эффективными. Но если у мэра Киева, который также является председателем городской администрации, другое мнение… И он считает, что одновременно полномочий городского головы и главы КГГА ему недостаточно, чтобы эффективно противодействовать COVID-19 в столице, тогда можем вместе обратиться к президенту с предложением о назначении нового главы КГГА».

Столь жесткий ответ настроил местные власти на конструктив. Они вынуждены были смириться с возложенной на них ответственностью, и популистские высказывания местных градоначальников прекратились. Весной число инфицированных в стране заметно увеличилось. Резко выросла смертность. Украина прочно обосновалась в первой десятке стран, лидирующих по этим показателям. Больницы в некоторых регионах были заполнены на 100%, даже пришлось разворачивать мобильные госпитали.

Попала в так называемую «красную зону» и столица. Местная администрация вынуждена была вводить существенные ограничения. Уже несколько недель, как в Киеве приостановлена деловая активность. На дистанционное обучение переведены учащиеся школ и университетов. Закрыты детские сады, заведения культуры, промтоварные магазины, общепит работает только на вынос и доставку…

В городской коммунальный транспорт (метро, троллейбусы, трамваи, автобусы) можно попасть только по спецпропускам, которые выдает мэрия Киева для сотрудников критической инфраструктуры (медики, чиновники администраций, сотрудники чрезвычайных служб и полиции и т.д.). Резко вырос спрос на такси. В первые дни столичного локдауна цены на этот вид транспорта увеличились в разы. Но потом маршрутчики, поняв, что полностью перекрыть все остановки общественного транспорта полиция не в состоянии, начали брать всех желающих на свой страх и риск.

После трех недель локдауна Киев так и не вышел из «красной зоны», жесткие ограничительные меры продлили пока до 30 апреля, но есть все основания полагать, что раньше 10 мая его не снимут, хотя уже и начался тренд на снижение скорости распространения инфекции.

Страна по-прежнему в ожидании начала массовой вакцинации. Правительство утверждает, что делает всё возможное. Ожидается получение южнокорейского аналога индийского препарата CoviShield. Уверяют, что в Украину уже завезли первую партию американской вакцины Pfizer. Пока ее хватит на 58 тысяч пациентов, но якобы до конца года поступит еще 10 миллионов доз. В свободной продаже вакцины в этом году, скорее всего, не будет, а если кто-то вдруг начнет ее предлагать, то неминуемо наступит уголовная ответственность.

По данным официальной статистики, в Украине на сегодняшний день подтверждено почти 2 миллиона случаев заражения COVID-19. Выздоровело почти 1,6 миллиона человек, умерло более 41 тысячи.

Александр ЦЫНКЕВИЧ,

собственный корреспондент газеты «Народная Воля» в Украине.

Публикация – из № 31 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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