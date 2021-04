В США состоялась церемония вручения премии «Оскар». Мероприятие прошло в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station.

Как сообщает Росбалт, «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке получила картина «Еще по одной» датчанин Томаса Винтерберга. Лента опередила фильмы «Лучшая пора» Цзен Госян (Гонконг), «Коллектив» Александра Нанэу (Румыния), «Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханья (Тунис) и «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина).

#Oscars Moment: Another Round wins for Best International Feature Film. pic.twitter.com/y657YZEGZR

За лучший оригинальный сценарий «Оскар» присужден фильму «Девушка, подающая надежды» режиссера Эмиральд Феннел.

"They said write a speech, and I didn't—because I just didn't think this would ever happen."

Emerald Fennell wins the Oscar for Best Original Screenplay for "Promising Young Woman." https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/g5dOPwsQ7O

