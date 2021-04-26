В США состоялась церемония вручения премии «Оскар». Мероприятие прошло в здании железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station.

Как сообщает Росбалт, «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке получила картина «Еще по одной» датчанин Томаса Винтерберга. Лента опередила фильмы «Лучшая пора» Цзен Госян (Гонконг), «Коллектив» Александра Нанэу (Румыния), «Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханья (Тунис) и «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина).

#Oscars Moment: Another Round wins for Best International Feature Film. pic.twitter.com/y657YZEGZR — The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021

За лучший оригинальный сценарий «Оскар» присужден фильму «Девушка, подающая надежды» режиссера Эмиральд Феннел.

"They said write a speech, and I didn't—because I just didn't think this would ever happen." Emerald Fennell wins the Oscar for Best Original Screenplay for "Promising Young Woman." https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/g5dOPwsQ7O — ABC News (@ABC) April 26, 2021

За лучший адаптированный сценарий получила награду картина «Отец» Флориана Зеллера.

Премию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный мультфильм» получила «Душа» режиссеров Пита Доктера и Кемпа Паэурса. За звание лучшего мультфильма в этом году также боролись «Барашек Шон: Фермагеддон», «Легенда о волках», «Путешествие на Луну» и «Вперед».

Лучшим режиссером названа Хлоя Чжао с фильмом «Земля кочевников». Она стала второй женщиной-режиссером в истории «Оскара», получившей эту награду. Первой является Кэтрин Бигелоу, получившая награду в 2010 году за фильм «Повелитель бури».

«Оскар» как лучший актер второго плана получил британец Дэниэл Калуя. Вместе с ним за награду боролись Лесли Одом мл. из «Одна ночь в Майами», Саша Барон Коэн из «Суд над чикагской семеркой», Лакит Стэнфилд из «Иуда и черный мессия», Пол Раджи из «Звук металла».

Best supporting actor winner Daniel Kaluuya addresses his #Oscars speech: "I think that's pretty obvious that all our parents had sex" https://t.co/X0fcOATS5G pic.twitter.com/EI9TO3V0HI — Variety (@Variety) April 26, 2021

В других номинациях: премию «Оскар» получила Юн Е-чжон за лучшую женскую роль второго плана, «Минари», лучшей песней признана «Fight for You», «Иуда и черный мессия». Лучший документальный фильм — «Мой учитель-осьминог», лучшие визуальные эффекты — «Довод», лучший грим и прически — «Ма Рейни: Мать блюза», лучшая операторская работа — Эрик Мессершмидт, «Манк, лучший монтаж — «Звук металла», лучшая работа художника-постановщика — «Манк», лучший документальный короткометражный фильм — «Колетт, , лучший саундтрек — «Душа», лучший звук — «Звук металла», лучший дизайн костюмов — «Ма Рейни: Мать блюза», лучший короткометражный мультфильм — «Если что-то случится, я люблю вас», лучший игровой короткометражный фильм — «Два далеких незнакомца».

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