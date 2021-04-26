В Беларуси объявили в розыск бывшего офицера ГУБОПиК Станислава Лупоносова. Он был специалистом в IT-сфере. В конце прошлого года подполковник выехал на отдых в Украину и не вернулся, стал сотрудничать с инициативой бывших белорусских силовиков. После этого заместитель министра внутренних дел, бывший глава ГУБОПиК Николай Карпенков назвал его “врагом” и “предателем”.

Пресс-служба Следственного комитета в понедельник сообщила, что вынесено постановление о привлечении Лупоносова в качестве обвиняемого. Его действия квалифицированы по статье “Несанкционированное копирование информации, хранящейся в компьютерной системе, сети и на машинных носителях, повлекшее причинение существенного вреда” (ст. 352 УК). Прокурор санкционировал заключение Станислава Лупоносова под стражу. Его объявили в розыск, передает Еврорадио.

Лупоносов сперва работал в криминальном розыске, потом — в управлении “К” ГУВД Мингорисполкома, а в июле 2020 года перешёл в ГУБОПиК в управление по борьбе с коррупцией в медицине. Последней каплей, по его словам, стало убийство протестующего Романа Бондаренко.

В начале апреля КГБ Беларуси разместил фамилию Лупоносова в “Перечне организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности”.

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