Представители оргкомитета партии экс-претендента на пост президента Беларуси и экс-главы “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико встретились с послом США в Беларуси Джули Фишер.

“Сегодня представители оргкомитета партии “Вместе” Иван Кравцов, Антон Родненков и Татьяна Хомич встретились с послом США в Беларуси Джули Фишер”, – говорится в телеграм-канале Бабарико в понедельник.

Там уточняется, что в ходе дискуссии особое внимание стороны уделили повестке переговоров (с действующей властью – ИФ) и ходу их подготовки, а также сценариям по разрешению политического кризиса в Беларуси и вероятным вариантам развития событий в среднесрочной перспективе.

Кроме того, обсуждался календарь основных политических событий на 2021 год, общая стратегия действий демократических сил, политическое преследование Виктора Бабарико, Марии Колесниковой, команды штаба; давление на адвокатуру, гражданское общество, нарушение прав политических заключенных.

“По словам Джули Фишер, Соединенные штаты хорошо информированы о ситуации, и задача по разрешению политического кризиса в Беларуси остается одной из приоритетных во внешнеполитических действиях”, – сказано в сообщении.

Штаб экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико в конце марта открыл сбор заявок от желающих вступить в партию “Вместе”.

На сайте партии сказано, что она будет “проводить кампании по изменению законодательства (например, закона о массовых мероприятиях) и избирательного кодекса, развивать сеть региональных активистов для решения проблем регионов, поддерживать независимую прессу и добиваться освобождения политических заключенных”. Кроме того, оппозиция рассчитывает, что партия “Вместе” “выдвинет тысячи кандидатов в депутаты местных советов на местных выборах, которые состоятся до конца 2021 года”.

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