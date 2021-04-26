Осторожно! Даже поход в сауну теперь может стать несанкционированным массовым мероприятием

В Жодино в сауне, расположенной в частном секторе, 24 апреля, около 19 часов, были задержаны 13 женщин и 7 мужчин. По мнению силовиков, они «организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики».

Всех присутствующих задержали и доставили в РУВД, где на них составили протоколы по ч.3 статьи 24.23 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии повторно). Как сообщила милиция, часть из них уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в протестных акциях.

«Если бы силовики приехали на 15 минут позже, то доставали бы нас на улицу уже в купальниках. Сюр полный!» — эмоционально рассказывает TUT.BY одна из задержанных в сауне жительниц Жодино.

«Ворвались люди в черном с нашивками “ОМОН” на форме, кричали “все к стене” и в таком духе»

Сами же люди, которые вчера находились в сауне, рассказывают немного другую историю: мол, никаких «несанкционированных массовых мероприятий» не проводили, просто собирались помыться и пообщаться.

— У нас в городе намечались профилактические работы, отключение воды. Поэтому мы с друзьями и решили сходить в сауну, — рассказывает одна из женщин, которая провела ночь в РУВД. — Это же нормальная идея у людей, когда отсутствует горячая вода в городе. Договорились компанией на 5 часов, пришли. Решили перекусить перед сауной, сели за стол, общались. В этот момент ворвались люди в черном с нашивками «ОМОН» на форме. Кричали «все к стене» и в таком духе.

Собеседница говорит, что после этого всех по очереди начали обыскивать, досматривать личные вещи.

— При нас ничего найдено не было, никаких флагов. Мы не приносили с собой символику, даже телефоны многие не брали, — продолжает она. — У силовиков была камера, они снимали нас на нее. Я видела, что у ОМОНа тоже были регистраторы на груди. Мы собираемся требовать, чтобы нам показали эту видеосъемку, где зафиксировано, что никакой символики у нас не было. Даже намеков на нее не было! Даже в цветовой гамме одежды! Мы пришли просто пообщаться и помыться.

По словам собеседницы, вместе с людьми, которые пришли в сауну, забрали и сына ее хозяина.

— Его подняли из кровати дома. Он спал, даже не понял, что происходит. Когда в комнату вломился ОМОН, он начал отмахиваться. Теперь ему инкриминируют неподчинение требованиям работников милиции. Мы очень переживаем за него. Он совсем молодой, на вид ему лет 19, — рассказывает женщина. — Нам не озвучили, за что нас задержали. Меня одну из самых первых повели на опрос. Там мне сказали, что нас задержали якобы по подозрению в групповом употреблении наркотиков, что пришло анонимное письмо на электронную почту, где написано, что мы собираемся употреблять наркотики. Этой версии силовики придерживались примерно до часу ночи. Никакого освидетельствования медиками не было. Анализы на содержание наркотиков в крови у нас не брали. Следователь сразу мне сказал, что я пойду через час домой, потому что у меня есть несовершеннолетние дети. Это было около восьми вечера. В час ночи меня спустили на второй этаж на беседу с участковым. Там я узнала, что нам уже инкриминируют участие в несанкционированном массовом мероприятии. Якобы у кого-то нашли флаг.

На фото, распространенном УВД Минского облисполкома, на полу аккуратно разложен флаг. Посетители бани говорят, что такого флага при них на полу не было, его не доставал ни один из отдыхающих, его, насколько известно нашим собеседникам, не было ни у кого из них при себе

Людей опять отправили на четвертый этаж — и началось все по новой: говорят, задавали те же вопросы. «Промурыжили до утра», — говорит собеседница.

— Первой — где-то в полночь — выпустили мать-одиночку, у которой ребенок-инвалид. И потом по человеку в час отпускали. Оставили всех мужчин. Четверо из них объявили голодовку в знак протеста, потому что это просто фальсификация всего. Мы все возмущены правовым дефолтом в нашем государстве. Также задержали еще и одну девушку. Я никогда не думала, что в нашей стране сходить помыться в баню — это какое-то нарушение законодательства. Когда меня отпускали домой, сказали: мол, больше не попадайте к нам. Я спросила: «Чтобы помыться, мне теперь нужно разрешение горисполкома?», потому что у меня в протоколе написано, что я в бане без разрешения Жодинского горисполкома принимала участие в несанкционированном массовом мероприятии (копии протоколов есть в редакции TUT.BY). Я даже не знаю, как это назвать.

«У стены стоял парень — босой, в одной майке, с разбитыми локтями и в наручниках»

Еще одна участница несанкционированного мероприятия в бане (в ее протоколе тоже похожая формулировка) рассказала нам примерно то же самое.

— Город маленький, все друг друга знают. У нас есть своя компания женщин, мы дружим. Узнали, что в городе не будет воды в субботу — и договорились сходить в сауну. Это была информация, которую никто не скрывал, но и никто не публиковал нигде, просто устно договорились, как друзья договариваются между собой, — рассказывает женщина. — Потом я спросила, не будут ли против остальные, если я возьму с собой мужа. Девочки были не против и тоже решили пригласить своих друзей и мужей. Вначале мы планировали, что нас будет человек 10, но потихоньку компания разрослась. В сауне есть большая парная и малая. Изначально думали взять малую, но потом арендовали большую.

Компания пришла в сауну к пяти вечера. Посетители, которые были до них, по словам хозяина сауны, перерасходовали воду. И мужчина, по словам собеседницы, попросил подождать, пока наберется и нагреется новая.

— Мы пошли в банкетный зал. У нас собой были напитки, суши. Мы планировали есть и пить после сауны, но поскольку все равно ждали, начали раньше. Мы ели, смеялись, общались — и тут где-то в семь вечера в зал ворвался ОМОН. У нас даже были мысли, что это какой-то прикол. Дело в том, что до этого в городских чатах писали, что в выходные будут рейды. Но какое отношение баня имеет к рейдам? Мы даже не представляли, что это история про нас, что нам нужно забеспокоиться и не пойти, — продолжает собеседница. — Люди в форме кричали: «Все остаются на своих местах! Зайти всем внутрь!» — последнее тем, кто курил на балконе. «Выключите эту …» — это про музыку. Один омоновец был очень резкий, матом кричал. Остальные вели себя обычно. Спросили, кто у нас главный. Все молчали, потому что ну какой у нас главный, не было таких.

Затем, со слов собеседницы, силовики сказали всем взять свои вещи и выходить по одному на улицу. Люди просили объяснить, что не так, почему их задерживают, но никто ничего не объяснял.

— Когда я спустилась вниз, увидела стоящих вдоль стены людей не из нашей компании. Хозяин сауны стоял, его жена. Парень босой, в одной майке, с разбитыми локтями и в наручниках. У него ноги уже синие от холода были, он весь трясется. Оказалось, что этот парень живет в доме хозяина — сын или брат его. Он спал в своей комнате, проснулся, что-то хотел взять в тумбочке, наклонился. Ворвался ОМОН, на него со спины напали. Он резко встал, замахал руками, это приняли за сопротивление и начали применять к нему силу — это он нам уже в РУВД рассказал, — говорит женщина. — Мы просили дать парню обуться и одеться, но не разрешили даже накинуть на него полотенце. Потом принесли какие-то резиновые шлепанцы ему.

Собеседница рассказывает, что во время обыска она стояла недалеко от лавочки, где досматривали личные вещи. Все доставали из рюкзаков и сумок, показывали.

— У кого-то в вещах был телефон, на котором была наклейка Погоня. И это все, что нашли, скажем так, «протестного». Не было у нас никакой ни символики, ни флагов. У всех были купальники, полотенца, шампуни, фены — вот и все вещи. У некоторых были таблетки. Это к тому, что нам потом сказали, что подозревают в употреблении наркотиков. Подозревать подозревали, но, видно, не очень сильно: ни одну таблетку на экспертизу не взяли, — отмечает женщина. — Когда вещи пересмотрели, нам сказали садиться в автобус. И вдруг из банкетного зала мы услышали голос: «Чей рюкзак? Чей рюкзак?». Якобы там нашли БЧБ-флаг. Но никого из наших там уже не было. И мы не знаем, был ли там какой-то рюкзак на самом деле. Каждый унес с собой свою сумку. Ну и, наверное, в рюкзаке должно было быть что-то, по чему можно было бы опознать, кому он принадлежит? Телефон, какие-то документы. Это же не просто рюкзак с одним флагом и все. Рюкзак нам не показали.

В РУВД людям показали фото с расстеленным флагом на полу в банкетном зале. Они предполагают, что его расстелили специально, чтобы сфотографировать.

— Вся наша «протестность» заключалась в том, что — возможно, но мы в этом вообще не уверены, — у кого-то в рюкзаке, которого мы не видели, нашли бело-красно-белый флаг, — продолжает собеседница. — Потом нас отвезли в РУВД, посадили в коридоре. Было ощущение, что вообще не знают, что предъявить. Один милиционер спрашивал про наркотики, сказал, что поступило сообщение на нас. Задавали даже вопрос, шутил ли кто-то на тему наркотиков. Но у нас не взяли ни кровь, ни мочу на анализы. Вот представьте: там были в основном женщины 40+, несколько мужчин — их мужья. Типичный портрет наркоманов же.

Еще один милиционер нам сказал, что на нас заведено административное дело за несанкционированное массовое мероприятие. Да если бы они приехали на 15 минут позже, то доставали бы нас на улицу уже в купальниках. Сюр полный!

Собеседница говорит, что ее отпустили только к шести утра, хотя у нее несовершеннолетняя дочь.

— У многих задержанных тоже есть дети. У одной женщины даже трое. Кстати, нам даже не давали детям позвонить. Мой муж остался в РУВД, его не отпустили. Четверо мужчин из нашей компании объявили голодовку. Мы, когда выходили, оставили им полотенца, чтобы было хоть на чем спать, — говорит она.

По информации правозащитников, объявили голодовку Александр Ковалев, Евгений Шелепень, Станислав Репкин и Евгений Литвинов. Они протестуют против того, что им предъявляют обвинения в участии в массовом мероприятии и сопротивлении милиции.

Мужчины до суда задержаны.

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