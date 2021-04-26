Итоги работы в прошлом году товаропроводящей сети госпредприятий на российском рынке выдались неоднозначными. С одной стороны рост продаж и прибыльности у большинства экспортеров из первой десятки, с другой – резкое падение у дочек «БелАЗ» и БМЗ.

«Ежедневник» составил топ-10 крупнейших белорусских государственных поставщиков товаров и услуг на российский рынок и проанализировал их показатели по сравнению с 2019 годом. Учитывались результаты российских резидентов белорусских предприятий и организаций, в которых их доля равна или превышает 50%.

Что выделяется в первую очередь, это положительная динамика МТЗ и МАЗ, которые, соответственно, заняли по итогам 2020 года по совокупному объему выручки их дочек первое и третье места.

Во вторую очередь бросается в глаза близкое к катастрофе падение «БелАЗа». Его Торговый дом «БелАЗ» не только низвергнут с первого места по выручке, которое занимал свыше десяти последних лет. Его оттеснили сразу на шестое место – теперь «БелАЗ-холдинг» ниже МТЗ, БМЗ, МАЗ, Белорусской нефтяной компанией и «Белнефтехима».

Впечатляет и сумма потерь дочек жодинского объединения по прибыли – это более чем 1,5 млрд. российских рублей по сравнению с 2019 годом.

Итак, кто вошел в топ-10 крупнейших белорусских госбизнесов в России по итогам 2020 года?

МТЗ

Совокупная выручка семи предприятий, в которых доля холдинга МТЗ выше 50%, составила по итогам 2020 года 23,6 млрд. российских рублей. Она на пять миллиардов больше, чем была в 2019 году (18,5 млрд.).

Самое крупное предприятие в товаропроводящей сети, которое обеспечило одну из лучших динамик по приросту, «Торгово-промышленная компания МТЗ-Татарстан». В прошлом году компания наторговала на 6,5 млрд. российских рублей.

Выросли по продажам и другие крупнейшие сбытовые структуры Минского тракторного завода – у ТД «МТЗ Северо-Запад» их объем составил 5,4 млрд., у ТД Минского тракторного завода – 4,3 млрд., у ТД «МТЗ-Ставрополь» – 3,7 млрд., у ТД «МТЗ-Сибирь» – 3,5 млрд. российских рублей.

Белорусские тракторостроители, при этом, были эффективны в части чистой прибыли. В совокупности она составила около 870 млн. российских рублей, тогда как годом ранее была около 365 млн. российских рублей. Лучшие по прибыльности и динамике ее прироста – «ТПК МТЗ-Татарстан» и ТД Минского тракторного завода, одним из совладельцев которого является Управление делами президента Беларуси.

БМК

Белорусская металлургическая компания сохранила второе место, хотя ее российские дочки принесли существенно меньше выручки. Она сократилась за год с 29,2 млрд. до около 22 млрд. российских рублей.

И если у ТД «БМЗ», зарегистрированного в С.-Петербурге и занимающегося заготовкой лома, выручка снизилась с 17 млрд. до 16 млрд. , то у главного дистрибутора ТД «БМЗ» с регистрацией в Барнауле и офисом в Москве почти наполовину – с 12 млрд. до 6 млрд. российских рублей.

Проблемы барнаульского торгового дома вытекают из корпоративного скандала, в котором замешан партнер БМЗ по совместному предприятию – австрийская компания Belmet Handelsgesellschaft (35% в капитале). Как писали в прошлом году российские СМИ, ТД» БМЗ» был намерен банкротиться.

Совокупный объем чистой прибыли, заработанный бизнесами БМК в России, в прошлом году вырос до свыше 600 млн российских рублей благодаря питерскому ТД «БМЗ». В частности, у этой дочки показатель увеличился с 375 млн. до 620 млн., а у барнаульского предприятия сократился с 105 млн. до 42 тыс. российских рублей.

МАЗ

В актив с определенными оговорками может отнести себе прошлый год на российском рынке МАЗ.

Продажи его дочки «МАЗ-Рус» выросли с 14 млрд. до свыше 19 млрд. российских рублей. Чистая прибыль увеличилась на 6 млн., составив 34 млн. российских рублей.

До 100 млн. российских рублей выросла по итогам 2020 года и выручка еще одной дочки минских автозаводцев компании «Купава-сервис» (она учтена в общей сумме). «Купава-сервис» вышла на небольшую прибыльность.

БНК

Прошлый год стал одним из самых успешных в истории российской дочки Белорусской нефтяной компании – Европейской трейдинговой компании. Выручка зарегистрированного в Смоленске юрлица выросла до 19 млрд., хотя годом ранее составляла 7,3 млрд. российских рублей.

Впечатляют цифры по чистой прибыли: в 2019 году показатель был в районе 28 млн., в 2020 году он уже 127 млн. российских рублей.

«Белнефтехим»

Концерн «Белнефтехим», две дочки которого («Белнефтехим-Рос» и Балтийская торговая компания) продвигают в России продукцию преимущественно нефтехимии, получил относительно небольшой прирост продаж – 15,9 млрд. против 14,5 млрд. российских рублей по итогам 2019 года.

Совокупная чистая прибыль выросла примерно на 30 млн. и составила свыше 175 млн. российских рублей.

БелАЗ

Бизнес «БелАЗ-холдинга», на протяжении многих лет занимавший на российском рынке лидирующее место и по продажам, и по прибыли, в 2020-м оказался в весьма сложном положении.

У главного дистрибутора ТД «БелАЗ» продажи сократились с 41,8 млрд. до 13 млрд. российских рублей, а чистая прибыль с 1,6 млрд. до всего 104 млн. российских рублей. Выручка сервисной компании «ЦТП КМА –БелАЗ» упала с 1,2 млрд. до 900 млн. российских рублей, а чистая прибыль – с почти 40 млн. до 13 млн. российских рублей

В итоге «БелАЗ-холдинг» откатился с первого на шестое место и стал антилидером по потерям на рынке России.

«Белоруснефть»

Производственному объединению удалось прирасти на российском рынке (с 13,7 млрд. до 13,9 млрд. российских рублей), компенсировав существенные потери на сервисе ростом отдачи от нефтедобычи.

Главная сервисная структура «Белоруснефть-Сибирь» может составить пару ТД «БелАЗ» по неудачникам 2020 года. Выручка компании уменьшилась с 5,6 до 4,8 млрд. российских рублей, а чистая прибыль ушла в катастрофическое пике с 1,7 млрд. в 2019 году до 43 млн. российских рублей в 2020 году.

Выручили нефтедобытчики из «Нефтяной компании «Янгпур», с начала 2010-х входящей в структуру «Белоруснефти». Выручка «Янгпура» выросла с 6,8 млрд. до 7,6 млрд., а чистая прибыль – с 750 млн. до 1,1 млрд. российских рублей.

В целом успешным стал прошлый год и для транспортной дочки холдинга «БН-Спецтранс», которая нарастила выручку до 1,5 млрд., а чистый убыток сократила до 86 млн. российских рублей.

«Горизонт»

Сервисно-торговая компания «Горизонт-Союз», одним из совладельцев которой является холдинг «Горизонт», нарастила продажи. В 2020 году их объем составил 8,4 млрд., а годом ранее был 6,5 млрд. российских рублей.

Правда, по прибыльности этот бизнес из плюса около 25 млн. российских рублей за год переместился примерно в такой же минус.

Около 100 млн. российских рублей заработала в прошлом году торговая компания»Хартенс», но в 2021 году «Горизонт» вышел из этого бизнеса.

БСК

Девятое место в топ заняла компания, с которой связан один из самых громких скандалов 2020 года, – Белорусская сахарная компания. Задержанные директора заводов –учредителей БСК, ее топ-менеджер обвиняются в нанесении государству ущерба через реализацию серых схем.

В 2020 году выручка БСК снизилась с 7,6 млрд. до 5,8 млрд. российских рублей.

А вот смена руководства и новые практики положительно повлияли на прибыльность – она выросла с 9 млн. до 23 млн. российских рублей.

«Гомсельмаш»

В десятке крупнейших бизнесов по итогам 2020 года оказался холдинг «Гомсельмаш», руководство которого недавно заявило о готовности дать работу 400 сотрудникам обанкротившегося Новозыбковского машиностроительного завода.

В прошлом году две дочки «Гомсельмаша» – завод «Брянсксельмаш» и ТД «Гомсельмаш-Сибирь» – нарастили продажи с 3,2 млрд. до 5,7 млрд. российских рублей.

Однако по прибыльности есть вопросы. «Брянсксельмаш» убыточен, хотя чистые убытки уменьшились за последний год с 2,8 млрд. до 95 млн. российских рублей. Сибирское предприятие было убыточным в 2019 году, но вышло на небольшую чистую прибыль в прошлом.

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