Заявления Лукашенко о декрете, согласно которому власть может перейти к Совету безопасности, политик Андрей Дмитриев считает исключительным лоббированием интересов Кремля.

— Зачем сейчас Александру Лукашенко, который недавно на ВНС говорил, что «мы победили», вдруг понадобилось вот такое изменение? Да, есть отсылка к «заговору», который раскрыли силовики. Но мы же понимаем, что вся эта история с «заговором» просто предлог. Более того, это дымовая завеса, а реальный заговор совсем в другом. И теперь это становится понятным, — отметил экс-кандидат в президенты в эфире своего канала. — Главный в этой истории — Кремль. Он думает о том, как обеспечить свои интересы в Беларуси в случае изменения власти.

Для Кремля переход власти к премьер-министру — опасный и непредсказуемый вариант, потому что премьер-министр — гражданский человек и в кабинете министров еще десятки человек.

Москве нужна структура, с которой уже налажены отличные отношения, и которая сможет гарантировать именно силовой инструмент удержания ситуации под контролем в Беларуси.

Андрей Дмитриев, как и многие другие аналитики, считает, что подписание данного декрета будет означать серьезное усиление силового блока.

— Мы де-юре закрепим то, что теперь знаем де-факто: когда страной управляют силовики. Потому что у них абсолютный карт-бланш на использование насилия и абсолютная охранная грамота перед любыми судами и законом. И такое положение является максимально выгодным для России, — уверен он.

В то же время для самого Лукашенко, по его мнению, декрет является настоящей «ловушкой». Поэтому согласиться на подобное решение белорусский правитель мог только под давлением.

— Это таит огромную угрозу и может дать старт номенклатурному перевороту. Он начнется в тот момент, когда Лукашенко подпишет декрет-«ловушку». Потому что это именно «ловушка».

Лукашенко не может не понимать, что как только он подписывает это декрет, в стране появляется восемь высших чиновников, которые хотят, чтобы он ушел, готовятся к этому и фактически готовы. А теперь они еще будут знать, что Россия их в случае чего поддержит.

Решение является крайне опасным для Лукашенко еще и потому, что с подписанием декрета все начинают понимать, что он собирается уходить. Ведь 26 лет он правил Беларусью и ему не нужны были никакие изменения, ему было все равно, кому перейдет власть, потому что он не собирался уходить и даже не рассматривал такую возможность.

Он и сейчас не хотел бы рассматривать такую возможность, но, очевидно, что ее рассматривают в Кремле, давя на него, чтобы он принял подобное решение.

Я уверен, такое решение человек может принять только под огромным давлением, считая при этом, что пойти на какие-то изменения внутри страны для него еще опаснее, чем дать какое-то обещание России, — считает сопредседатель ОО «Говори правду».

Дмитриев отмечает, что подписание декрета может привести к угрозе не только во внутренней, но и во внешней политике, вплоть до военного вторжения.

— Решение является крайне опасным и внутри страны, и вовне. Подразумевает ли этот декрет военное вторжение России в Беларусь? Оно возможно только в том случае, если белорусы сами попросят. Мне кажется невероятным, чтобы об этом попросил премьер-министр, а вот Совет безопасности вполне может, — не исключает политик.

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