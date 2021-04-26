Власти РФ могут ответить на высылку из Праги российских дипломатов ограничением импорта продукции чешского производства, в частности – пива. Об этом пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на два источника в госструктурах.

По словам одного из них, подобные экономические санкции рассматриваются как необходимость, поскольку “нельзя оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги, отреагировать на которые чисто зеркально не получается”.

Также уточняется, что что ограничения могут коснуться любой из отраслей, но источники “Коммерсанта” подчеркивают, что при введении ассиметричных санкций, российские власти будут исходить из принципа “не навредить себе”.

При этом один из собеседников издания уверен, что под запрет попадет чешское пиво. Его импорт в РФ в 2020 году составил более $38 млн, причем за прошлый год этот показатель вырос почти на 10% по сравнению с 2019 годом, хотя многие другие показатели существенно сократились. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает возможный запрет на импорт пива из Чехии «символическим уколом». По его данным, сейчас в России оборот пива и пивных напитков составляет 8 млрд литров, из них в страну ввозится всего 5%. В общем объеме импорта доля Чехии составляет около 10% в натуральном выражении, или 40 млн литров в год, уточнил эксперт.

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