По случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС Киевский форум по безопасности организует онлайн-дискуссии. В международной дискуссии приняли участие белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, сообщают «Белорусские новости».

По информации сайта форума, среди участников дискуссии также вселенский патриарх Варфоломей, бывший премьер-министр Украины, основатель форума Арсений Яценюк, послы Великобритании и Германии в Киеве Мелинда Симмонс и Анка Фельдхузен, директор форума дипломат Даниил Лубкивский. Прямые включения из Припяти и с ЧАЭС.

«Разговор о Чернобыле, инициированный Киевом, будет диалогом о глобальном измерении крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества, ее духовных, гуманитарных последствиях, последствиях в сфере безопасности и травмах, об особенной важности взаимной поддержки между свободной Украиной и Беларусью, а также о ценности международной солидарности в преодолении последствий Чернобыля и защиты окружающей среды», — сообщают организаторы форума.

Светлана Алексиевич — автор книги «Чернобыльская молитва», в которой собраны воспоминания свидетелей аварии на ЧАЭС. Светлана Тихановская школьницей ездила в Ирландию по программе «Дети Чернобыля» как жительница Микашевичей — города, пострадавшего от аварии на ЧАЭС.

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