25 апреля на сайте Белорусской атомной станции появилось странное послание, размещенное якобы сотрудниками АЭС.

«Мы, работники белорусской АЭС, очень рискуем, когда размещаем этот текст на главной странице нашего предприятия, – говорится в тексте послания. Но это – единственный способ прервать молчание. Мы делаем это, потому что нам страшно. Первыми пострадаем именно мы.

На протяжении всей стройки, на объекте происходили аварии и поломки. Некоторые из них попадали в СМИ, но большинство руководству удавалось скрывать. Первый блок был запущен наспех под огромным давлением со стороны руководства страны. На тот момент он не был готов к запуску!

До сих пор системы не настроены до конца, это вызывает постоянные неполадки оборудования. Ремонтные работы происходят в небезопасных условиях.<>

Самое страшное может произойти в любой момент. Мы отдаем себе отчет в том, что после публикации этого текста нас начнёт вычислять КГБ. И это может обернуться для нас самыми серьезными последствиями. Но последствия для наших семей, для всей Беларуси и для соседних стран будут ещё страшнее, если срочно не будут приняты меры по остановке работы станции.<>

Сейчас всё держится сугубо на профессионализме наших специалистов. И на удаче. Но удача — очень переменчивая вещь. Ситуация ухудшается с каждым часом и мы не имеем никаких гарантий в завтрашнем дне.

Датой публикации этого текста мы выбрали канун чернобыльской трагедии. В этот день весь мир вспоминает жертв преступной халатности руководства советского союза. Белорусское руководство мало чем отличается от советских предшественников.

Это сообщение — крик о помощи. Мы умоляем всё мировое сообщество оказать давление на Лукашенко и потребовать немедленного закрытия станции при поддержке зарубежных специалистов, чтобы сделать это наиболее безопасно. <>

Небезразличные сотрудники АЭС».

В Минэнерго констатировали факт взлома сайта и прокомментировали содержание обращения так:

«Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно — сейчас выясняют специалисты. Опубликованная в сообщении информация является фейком.

В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен».



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