Синоптики объявили желтый уровень опасности на понедельник. Завтра днем в Беларуси местами ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с.
Ночью в Минске термометр опустится до -2..-4°C, будет дуть северо-западный ветер 4-9 м/с, прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков.
Днем в столице будет облачно с прояснениями, Ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха составит +4..+6°C, будет дуть западный ветер 4-9 м/с порывами 14 м/с.
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