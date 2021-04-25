Ничего святого. Неизвестные обокрали костел в Логойске

Как сообщили в пресс-службе УВД Минского облисполкома с сообщением о проникновении в костел через разбитое окно обратился около 09:00 ксендз логойского костела.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, из лавки со свечами и церковной утварью похищено монетами около 25 рублей. Кроме того, украден ящик с пожертвованиями, в котором также было около 25 рублей. Виновник устанавливается.

«Выбили окошко и забрались в костел через него. Пытались попасть в библиотеку и ограбили лавку. Сегодня утром приезжала милиция», — написал в Facebook Павел Вильтовский со ссылкой на информацию от прихожан.

Ранее в Логойске был ограблен еще один храм. В 2018 году злоумышленники залезли в церковь, взломав одно из окон, и вынесли 44 серебряных цепочки и 175 рублей. По подозрению были задержаны ранее судимые 29-летняя женщина и 34-летний мужчина.