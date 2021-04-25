«Мир облетела радостная весть». Российский блогер высмеял пафосное открытие пандуса и навеса у гомельской поликлиники

В Гомеле в пятницу появился навес для колясок и металлический пандус у старейшей детской поликлиники города. Казалось бы, что тут такого?

Необычной была торжественность рядовой и нормальной, казалось бы, ситуации: гордый депутат, красно-зеленые шарики, сюжеты в госгазете и на госТВ (его, правда, потом почему-то удалили с YouTube).

К несчастью для штатных гомельских официозных идеологов, в субботу анекдотичный идеологический экспромт случайно заметил и гомерически высмеял на весь Рунет известный российский блогер Илья Варламов.

Комментарий в своем ЖЖ он начал с сарказма: «Весь мир облетела радостная весть! Великое открытие произошло в небольшой, но очень гордой республике, граничащей с Россией».

Публикуем его мнение максимально близко к тексту.

«…Народная власть Беларуси не устает демонстрировать успехи своего правления, показывая рост качества жизни и благосостояния простых людей. На этот раз взор белорусских чиновников упал на славный город Гомель.

К депутату Палаты представителей Национального собрания Беларуси по гомельскому Сельмашевскому избирательному округу № 32 Александру Данченко обратились молодые мамы, сообщившие ему о проблеме: им некуда ставить коляски при посещении городской поликлиники, находящейся на улице 8-й Иногородней. Народный депутат сразу принялся за дело. (Из заметки о торжественном открытии государственной газеты «Гомельская правда».)

— На приеме матери озвучили проблему, что негде поставить коляску. Изучили вопрос и совместно с предприятиями и частным предпринимателем решили его. Остается навести порядок рядом, в частности, проделать ямочный ремонт и обустроить въезд. Думаю, всегда можно находить возможность и помогать людям, — отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Данченко.

На призыв парламентария откликнулись ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», ОАО «Гомельский завод станочных узлов», ООО «Грин Фарм Компани».

Заведующая филиалом № 1 «Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники» Инга Ильева рассказала, что учреждение здравоохранения, которым она руководит, охватывает более 13 тысяч детей, на данном участке — около двух тысяч. Многие мамы приходят с малышами до года. А колясочная и пандус упростят посещение отделения.…»

С помощью государственных предприятий и частных предпринимателей проблему удалось оперативно решить. Учитывая масштаб события и его важность для каждого белоруса, было принято решение провести церемонию торжественного открытия объекта с перерезанием красной ленточки на фоне красных и зеленых воздушных шариков.

Забота белорусского государства о народе не знает границ, поэтому у поликлиники не только поставили роскошный павильон для колясок, но и сделали удобный пандус, по которому каждый день счастливые мамы будут поднимать свои коляски, если захотят заехать с ними в поликлинику.

«Общими силами сумели сделать подарок нашим молодым мамам, чтобы они могли посещать поликлинику, размещать коляски, детей», — отметил депутат Национального собрания.

По случайному совпадению на месте оказались корреспонденты нескольких телеканалов, успевшие заснять успехи народной власти, которым может позавидовать любой житель шаткого и нестабильного мира, находящегося за пределами Беларуси.

На телеканале «Беларусь 4» обратили внимание, что качество дорог вокруг тоже оставляет желать лучшего, но когда-нибудь мудрое правительство займётся и ими. А пока — остатки бордюрного камня, лужи… ну и пластик.

Кадр из видео телеканала «Беларусь 4»

<> Никто не спорит, что нужно создавать условия для комфортного пребывания пациентов в медицинских учреждениях, вот только не нужно из рядовых событий устраивать шоу. Под видом заботы о людях около поликлиники был сделан “крутой” пандус, якобы призванный повысить доступность городской среды, и установлен убогий пластиковый бокс с рынка, куда и мусорные контейнеры-то ставить стрёмно. Если он сейчас выглядит как г..о, то представляете, что с ним будет через год-два?

Что ж, остаётся лишь с бурным возгласом «Ура!» устроить салют и поблагодарить белорусское государство за установку двух кусков профиля и пластиковой коробки», – резюмирует Илья Варламов.