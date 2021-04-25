Минюст России включил издание “Медуза” в список “иностранных агентов”. Издание обжалует это решение. На аудиторию “Медузы” внесение в реестр не повлияет, она может стать даже преданнее, но есть риски для сотрудников, работающих в России, считает эксперт. Еще один риск связан с рекламодателями.

В реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в пятницу внесены компания SIA “Medusa Project”, зарегистрированная в Латвии, а также “Первое антикоррупционное СМИ” (ПАСМИ). Решение принято “во исполнение требований действующего законодательства”, говорится в сообщении министерства.

Гендиректор “Медузы” Галина Тимченко заявила Би-би-си: “Сказать, что это неожиданно, не могу. Сказать, что это приятно, тоже не могу. Сказать, что в минюсте сидит группка и…тов, могу”. “Медуза” обжалует включение в список “иностранных агентов”, сообщает издание: “Мы понимаем, что шансов мало”.

Главный редактор ПАСМИ Дмитрий Вербицкий сообщил Би-би-си, что для него решение о включении в список “иностранных агентов” стало сюрпризом.

“Считаем, что решение ошибочное и необоснованное. В ближайшее время, думаю, разберемся и, естественно, будем обжаловать. Мы не финансируемся из-за рубежа. Изучаем сейчас как раз пожертвования с бухгалтерией и разовые контракты, может, что-то незначительное и было, но никакого финансирования постоянного из-за рубежа у нас точно не было”, – сказал Вербицкий.

Напомним, что “Медузу” сегодня называют одним из лидеров российской неподконтрольной государству журналистики.

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