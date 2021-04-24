Постановлением Министерства образования установлены следующие сроки приема документов и проведения вступительных экзаменов в 2021 году.

Сроки приема документов:

с 20 по 26 июля — от лиц, поступающих в учреждения высшего образования (УВО) для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе;

с 20 по 28 июля — от лиц, поступающих на очную (дневную) форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе;

с 20 по 22 июля — для выпускников профильных классов педагогической и аграрной направленности, поступающих на педагогические и сельскохозяйственные специальности;

с 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования на платной основе, не сдающие вступительные испытания в УВО, подают документы в следующие сроки:

с 20 июля по 5 августа — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

с 20 июля по 10 августа — в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям (с 15 ноября по 5 декабря в заочной форме образования по данному направлению);

с 20 июля по 9 августа — в иных УВО.

Сроки проведения вступительных испытаний:

с 27 по 29 июля — в Университете гражданской защиты МЧС, Военной академии Республики Беларусь, на военных факультетах в УВО;

с 27 июля по 4 августа — в иных УВО;

с 29 июля по 4 августа — в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям;

с 6 по 15 декабря — в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

Сроки зачисления абитуриентов на бюджетные места:

по 31 июля — в Военной академии Республики Беларусь, Институте пограничной службы Республики Беларусь, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах в УВО;

по 6 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

по 5 августа — в иных государственных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля);

по 20 декабря — в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

На места для получения высшего образования на платной основе:

по 11 августа — в УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля);

по 20 декабря — в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные УВО на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.