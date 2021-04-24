21-23 апреля, около 20:00-22:00, в микрорайоне «Новая Боровая» прошли задержания местных жителей в их квартирах, пишет Telegram-канал «Вясна» назірае».

Напомним, 21 апреля в УВД Миноблисполкома сообщали, что в жилом комплексе «Новая Боровая» милиция проводит «профилактические мероприятия», поскольку в органы продолжают «поступать жалобы от граждан на нарушения спокойствия со стороны отдельных жителей» Новой Боровой.

В то же время в сети появилось видео, где неизвестные с топором и кувалдой ходят по микрорайону. В домах прошли осмотры, на жителей оставили протоколы по ст.24.23 КоАП за участие в несанкционированном массовом мероприятии. На судах выяснилось, что причиной стали сердечки на окнах – эта формулировка звучала и в постановлениях на осмотры.

В суде Минского района были рассмотрены дела в отношении восьмерых жителей Новой Боровой.

Так, 32-летний программист Семен Коробов был задержан дома вечером 21 апреля. На следующий день его дело рассматривал судья Вадим Казей. Семен пояснил, что вывесил сердечки в начале марта для украшения, чтобы радовать других жителей двора, а не для высказывания протеста. За 10 сердечек ему присудили 10 суток.

39-летнего Александра Геранского задержали у дома около 21:40 21 апреля. Он рассказал, что вывесил сердечки 8 марта, чтобы порадовать жену и других женщин двора. За три белых сердечка судья Анжелика Козлова назначила ему штраф в 100 базовых (2900 рублей).

Между ней и подсудимым состоялся следующий диалог:

— И что, вы сами вырезали эти сердечки?

— Да.

— Так а вы не обращали внимание, что на окнах других квартир висят сердечки красного цвета, которые вместе с вашими белыми образовывают сочетание в виде бчб-флага? Вы не замечали это полтора месяца?

— Нет, я не видел.

— Так вы решили таким способом свою жену поздравить или все же других женщин?

— Свою и других.

В материалах дела также имеется информация о «сообщении, что, возможно, жители дома являются участниками Telegram-чата, задача которого – дестабилизация ситуации в стране», однако неизвестно, что это за сообщение и от кого оно.

27-летнему Дмитрию Готовскому за 5 красных сердечек и два белых листа А4 судья Анжелика Козлова присудила 7 суток ареста.

Приводится диалог Козловой и Готовского во время судебного заседания:

— Зачем вы разместили сердечки красного цвета?

— Вывесил на День святого Валентина.

— Нет, вы мне объясните, зачем нужно было вывешивать это на окна? Ладно красные сердечки, но белые листы под ними зачем? Это к какому празднику вы их вывесили?

— Я не могу ответить на ваш вопрос.

— А вам известно, что протестный дух, который начался еще даже раньше августа и проходит до этого времени, символом выбрал бчб-флаг и любую другую символику в этих цветах?

— Известно.

Молодой человек пояснил, что проживает со своей девушкой и цели протестовать таким образом не преследовал. Он отметил, что в такой раскраске ездят пожарные машины и машины скорой помощи, но это не значит, что они пикетируют.

Алексея Порошина задержали за вывешенный на окне в День воли бело-красно-белый флаг. По его словам, это ежегодная семейная традиция в честь основания БНР, а на окне при солнечных лучах флаг выглядит боле красивым. В тот день дома никого не было, поэтому ни Алексея, ни его супругу не задержали. В рапорте участкового Боровлянского РУВД Михалевича было сказано, что сообщение о флаге поступило от сотрудника ОМОНа. 21 апреля Алексея задержали вместе с остальными жителями Новой Боровой. У него дома искали сердечки, но в протоколе осмотра сказано, что «был найден бело-красно-белый флаг, лист с изображением «Погони», но «никаких бчб-сердечек найдено не было». Судья Вадим Казей назначил Порошину 30 суток ареста.

31-летнего Павла Бодиловского задержали в квартире за 11 белых сердечек на окнах четвертого этажа, выходящих на стройку. По его словам, он наклеил их в День святого Валентина и снял 21 апреля по просьбе сотрудника милиции, но пикетировать таким образом не собирался. После осмотра у него конфисковали бело-красно-белый флаг и телефон. Судья Антон Колобов назначил ему штраф в 100 базовых (2900 рублей).

В квартиру к Сергею Самусевичу 21 апреля ворвались сотрудники милиции, выломав дверь, когда Сергея не было дома. Дома находились дети, в присутствии которых проводился осмотр. Когда мужчина вернулся домой, его задержали. Он также пояснил, что с помощью сердечек на окне хотел поздравить жену с Днем святого Валентина. Судья Вадим Казей присудил ему за 6 белых сердечек 10 суток ареста. Также он постановил уничтожить всю протестную символику, конфискованную во время осмотра. У Сергея двое детей, одному из которых 3,5 месяца.

Павла Берашевича задержали 22 апреля в его квартире. Во время рассмотрения дела на вопрос судьи Антона Колобова, хотел ли он с помощью сердечек высказать таким образом свои политические взгляды, молодой человек сказал, что «имел намерение высказать только свою любовь всем гражданам». За 7 белых сердечек его приговорили к 10 суткам ареста.

К 28-летнему Артему Шклярику сотрудники милиции пришли также 22 апреля. Она пояснил, что хотел украсить таким образом окна. За 5 белых сердечек судья Антон Колобов назначил ему 10 суток ареста.

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