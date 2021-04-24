У Марии Колесниковой - день рождения

Члену штаба Виктора Бабарико и Координационного совета Марии Колесниковой исполняется 39 лет. Свой день рождения она встречает в СИЗО № 1 Минска.

Мария Колесникова родилась в Минске. Окончила Академию музыки по классу флейты и дирижирования. В Беларуси она около восьми лет преподавала игру на флейте в гимназиях. После ассистентуры-стажировки в Академии музыки четыре года училась в Высшей школе музыки в Штутгарте (Германия) на факультетах старинной и современной музыки. Оставшись в Германии, она участвовала в концертах как исполнитель, а также сама организовывала международные культурные проекты в Германии и до лета 2020 года — в Беларуси.

В Беларуси она создала цикл лекций «Уроки музыки для взрослых», и этот курс пользовался популярностью: на лекции приходило до 120 человек. Также Мария была в 2017 году спикером на минской конференции TEDx, а в 2019 году вместе с разработчиком музыкальных приложений Gismart ассоциацией «Образование для будущего» сделала проект «Оркестр роботов». В этом проекте школьников учили программированию роботов-музыкантов.

В августе 2019 года Маша стала арт-директором культурного хаба ОК16, который власти закрыли в начале этого года.

Лицом белорусской политики Мария Колесникова стала в 2020 году, когда присоединилась к штабу претендента в президенты Виктора Бабарико. После задержания Бабарико Мария Колесникова стала главным лицом штаба: она вместе с командой подавала документы в ЦИК, а после объединения штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало стала членом триумвирата.

Ассоциируется с сердечком и красной помадой

Символом кампании Бабарико стало сердечко. Именно сердечко Маша Колесникова показывала всем и всегда, где бы ни появлялась. Даже залу суда, будучи уже за решеткой.

Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Маша рассказывала, что символ придумала команда Бабарико.

— Это была командная работа, большое количество людей принимали решение, что там будет. Но нам кажется, что это знак, который очень хорошо показывает миссию Виктора и миссию людей, которых он объединил вокруг себя, — это уважение к людям, любовь, чувство собственного достоинства. В этом сердечке это все есть.

Красная помада у белорусок теперь тоже стойко ассоциируется с Марией Колесниковой.

В день задержания Марии Колесниковой девушки собрались у Национального художественного музея и встали в сцепку с знак солидарности с Машей. В честь нее они также накрасили губы красной помадой.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Порвала паспорт

Колесникову задержали 8 сентября в центре Минска, возле Национального художественного музея. Позже члены штаба Бабарико Антон Родненков и Иван Кравцов, которых силовики заставили уехать в Украину, рассказали, что Машу Колесникову пытались вывезти из Беларуси силой, но она порвала свой паспорт на границе.

Антон Родненков рассказал, что до границы все трое ехали на разных машинах и должны были пересесть в одну в нейтральной зоне. Когда Родненков сел в машину Кравцова, появилась и Мария Колесникова.

— Появилась Мария Колесникова, ее вели, это было достаточно шумно. Было видно, что ее ведут силой, что она сопротивляется. Ее затолкали на заднее сиденье и закрыли. Она кричала, что никуда не поедет. Как только она увидела в машине свой паспорт, она сразу взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла, пожмякала и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину. После этого она открыла окно и вышла через него — и пошла в сторону белорусской границы, — рассказал Родненков.

Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Колесникову задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино, а в начале января — в СИЗО на Володарского в Минске.

16 сентября следователи предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет.)

12 февраля Колесникову обвинили еще по двум статьям УК — в том числе и в заговоре с целью захвата власти. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

На митингах, которые проходили после задержания Колесниковой, даже появился такой плакат:

Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

Яркие цитаты Колесниковой

После объединения трех штабов Мария Колесникова вместе со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало проехали почти всю Беларусь с митингами, где каждая выступала со своей речью.

У Маши Колесниковой было несколько фраз, которые запомнились белорусам: