Спасатели обнаружили фрагменты пропавшей на этой неделе индонезийской подводной лодки “Нанггала-402”, сообщили в ВМС Индонезии. Субмарина, на борту которой находилось более 50 человек, объявлена затонувшей.

“Учитывая обнаруженные нами свидетельства, мы переходим от фазы, когда субмарина считалась пропавшей, к фазе, где она считается затонувшей”, – приводит агентство Ассошиэйтед пресс слова начальника штаба ВМС Индонезии, адмирала Юдо Маргоно.