Идеальный исполнитель: как тираны расплачиваются с палачами

Малообразованный и невысокий (152 см) Николай Ежов сделал себе карьеру по партийной линии. В 1927 году заведующий Организационно-распределительным отделом ЦК ВКП(б) Иван Москвин пригласил его к себе в отдел инструктором. Вот что он говорил о Ежове.

“Я не знаю более идеального работника, чем Ежов. Вернее не работника, а исполнителя. Поручив ему что-нибудь, можно не проверять и быть уверенным — он всё сделает. У Ежова есть только один, правда, существенный недостаток: он не умеет останавливаться”.

Хорошего исполнителя заметил Сталин. С его подачи начался стремительный карьерный взлет Ежова. А 1935-м он стал председателем Комиссии партийного контроля. Еще через год Сталин и Андрей Жданов прислали с отдыха в Сочи телеграмму: «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение тов. Ежова на пост наркомвнудела».

Но Ежов был партийным работником, а не профессиональным чекистом. Почему Сталин решил назначить его наркомом взамен Генриха Ягоды?

Историки предполагают, что даже наводивший ужас на страну Ягода для вождя был недостаточно усерден в репрессиях. Нарком больше думал, как использовать труд заключенных, а его подчиненные порой действовали осторожно. Ежов же был готов активничать без тормозов.