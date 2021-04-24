Лукашенко отметил, что такая необходимость вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя:

– Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее – вот гражданские и военные в Совете безопасности решат.

И добавил, что решение о принятии подобного декрета было принято им давно: «Когда это все разворачивалось. А не то что я хочу кому-то что-то сдать или передать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну».

Отметим, госсекретарем Совбеза является Александр Вольфович.

В качестве постоянных членов Совбеза утверждены восемь должностных лиц: премьер-министр, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания, глава Администрации президента, государственный секретарь Совета безопасности, министры внутренних дел, обороны, председатель Комитета государственной безопасности.

Членами Совета безопасности, согласно указу, являются председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны.

Надо сказать, что анонсированный Лукашенко “коллективный президент” на сегодняшний день совершенно не вписывается в Конституцию РБ.

КОНСТИТУЦИЯ ОБЛАДАЕТ ВЫСШЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛОЙ. ЗАКОНЫ, ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И ИНЫЕ АКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ИЗДАЮТСЯ НА ОСНОВЕ И В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. В СЛУЧАЕ РАСХОЖДЕНИЯ ЗАКОНА, ДЕКРЕТА ИЛИ УКАЗА С КОНСТИТУЦИЕЙ ДЕЙСТВУЕТ КОНСТИТУЦИЯ.

В СЛУЧАЕ ВАКАНСИИ ДОЛЖНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ИМ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ КОНСТИТУЦИЕЙ, ЕГО ПОЛНОМОЧИЯ ДО ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ ВНОВЬ ИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ ПЕРЕХОДЯТ К ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ. Статья 89, Конституция Беларуси

КОНСТИТУЦИЯ ОБЛАДАЕТ ВЫСШЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛОЙ. ЗАКОНЫ, ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И ИНЫЕ АКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ИЗДАЮТСЯ НА ОСНОВЕ И В СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. В СЛУЧАЕ РАСХОЖДЕНИЯ ЗАКОНА, ДЕКРЕТА ИЛИ УКАЗА С КОНСТИТУЦИЕЙ ДЕЙСТВУЕТ КОНСТИТУЦИЯ. Статья 89, Конституция Беларуси