Понятно, чего хочет добиться этим декретом сам Лукашенко – гарантий для своей семьи и ближайшего окружения. Но в действительности эффект от подобного решения будет равен нулю.

1) Декрет противоречит действующей Конституции, ведь по Конституции, если президент не может исполнять свои обязанности, то его полномочия переходят к премьер-министру. Поэтому с юридической точки зрения значение подобного документа ничтожно.

Если случится, что «завтра нет Лукашенко», то все декреты и указы правителя потеряют всякий смысл – они не будут стоить той бумаги, на которой написаны. Все будет зависеть исключительно от того, на чьей стороне окажется в этот момент сила – на стороне народа или генералов правительственной хунты. Таков закономерный результат долгосрочного правового дефолта.

2) Декрет не обезопасит Лукашенко от дворцового переворота. Думаю, даже наоборот – подобные риски только вырастут. Ведь в случае возможной смерти Лукашенко Совбез получает НЕОГРАНИЧЕННУЮ власть в стране. Поэтому если у кого из членов Совета безопасности внезапно проснутся политические амбиции, то декрет Лукашенко станет для них безумным соблазном – теперь можно будет в одно мгновение сорвать джекпот».

Алесь Пилецкий, журналист: «Лукашэнка ў выпадку небяспекі для Лукашэнкі паабяцаў перадаць уладу ў краіне органу, якім кіруе Лукашэнка.

З усім іншым у гэтай краіне адбываецца прыкладна тое ж самае».

Владимир Некляев, экс-кандидат в президенты: «Лукашэнка пра свой «самы важны за ўсе гады ўлады» дэкрэт: «Скажыце, калі заўтра няма прэзідэнта, вы гарантуеце, што ўсё будзе нармальна? Не. Таму на гэты выпадак я падпішу ў найбліжэйшыя дні дэкрэт, як будзе выбудаваная ўлада ў Беларусі.

Прэзідэнта застрэлілі — на заўтра Рада бяспекі будзе надзелена паўнамоцтвамі. Трэба ўводзіць надзвычайнае становішча імгненна, аж да ваеннага, калі хтосьці на мяжы варушыцца».

Вось так.

А вы як думалі?

Па Канстытуцыі?..

Стварыў ваенную хунту, і калі раптам самому давядзецца сыйсці – улада застаецца ў руках хунты».

Павел Усов, политолог: «Передача широких политических полномочий Совету Безопасности РБ по факту означает введение коллективного военного управления в стране. В то же время мы имеем дело с фундаментальным изменением структуры политической системы Беларуси, что требует внесения поправок в конституцию страны через референдум.

В конституции ни данный орган (СБ), ни его функции не прописаны, что означает полное неконституционное управление государством.

Если же под эти изменения будет проведен референдум в 2021 году, то Беларусь пойдет по казахскому сценарию транзита власти. Лукашенко уйдет на должность секретаря СБ при сосредоточении там всех полномочий и при наличии слабого декоративного президента».

Андрей Елисеев, политолог: «Суть чрезвычайного декрета: угроза прокремлевской хунтой. Суть чрезвычайного декрета – в следующих трех элементах:

◉ Автоматически вводится чрезвычайное, а то и военное положение («Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется». (цитата АГ. – Прим. ред.).

◉ Власть переходит к лояльным лицам в виде Совбеза.

◉ Совбез при необходимости санционирует привлечение России.

Хоть про Россию напрямую и не говорится, нет сомнений, что при насущной необходимости «стабилизировать» ситуацию в стране решение о российском привлечении будет одним из первых, если не первым решением Совбеза.

Итого: Лукашенко принял решение, что в случае его преждевременного насильственного устранения режим из персоналистского военного автоматом становится коллегиальным военным (то есть хунтой) с дальнейшей подстраховкой со стороны Кремля».