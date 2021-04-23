Фишер также отметила, что Вашингтон обеспокоен усилением зависимости Минска от Москвы на фоне массовых протестов, которые начались после президентских выборов в августе прошлого года.

Россия поддержала Лукашенко после того, как демонстранты стали протестовать против официальных результатов выборов.

Тысячи людей были задержаны, а большинство представителей оппозиции бежали из страны или попали в тюрьму.

«Трудно представить, что это может продолжаться в ближайшем будущем, – сказала посол во время визита в Литву. – Динамика протестов изменила доверие к режиму в Беларуси. Я не верю в устойчивость правительства, которое пренебрегает волей народа и так откровенно ее игнорирует».

«Мы наблюдаем ослабление суверенитета и независимости Беларуси, и это беспокоит США», – сказала Фишер.

У США не было посла в Беларуси с 2008 года. Фишер была назначена на пост в декабре, но еще не представила верительные грамоты в Минске.

«Мы считаем, что в Беларуси есть огромные экономические возможности для Запада. Но в нынешних условиях очень трудно представить, как их можно реализовать», – отметила Фишер.