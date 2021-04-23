«Пестицидный сговор» выявлен белорусскими антимонопольщиками

Министерство антимонопольного регулирования и торговли совместно с Комитетом госконтроля выявили сговор в сфере поставок средств защиты растений, пишут «Белорусские новости».

Пресс-служба МАРТ сообщает, что «было проведено масштабное расследование на рынке средств защиты растений. Антимонопольщикам удалось доказать картельный сговор, участниками которого стали 15 компаний».

Поводом для начала расследования послужили материалы, представленные в МАРТ управлением департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области.

Стало известно, что картель действовал на территории всей страны. Компании реализовывали определенные стратегии поведения. Так, в течение 2020 года участники картеля поддерживали цены на торгах на поставку средств защиты растений.

Кроме этого, был установлен раздел товарного рынка со стороны всех участников картеля по кругу потребителей. Участники договаривались, кто должен стать победителем в процедурах закупок средств защиты растений. При этом были определены и «ценовые пороги» — ниже какой цены нельзя опускаться при торгах.

МАРТ акцентирует внимание, что затраты на приобретение средств защиты растений составляют значимую долю в себестоимости производства продукции растениеводства, поэтому их приобретение по завышенной стоимости не могло не повлиять на конечную цену продукции в дальнейшем как для переработчиков, так и для населения.

Каждый участник картеля подлежит привлечению к административной ответственности персонально. Минимальный штраф составляет 400 базовых величин, при этом каждой компании грозит штраф до 10% от суммы выручки от реализации средств защиты растений за год.

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