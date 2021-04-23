Оперная дива выступит в Минске за символический гонорар. И всё благодаря своей бабушке

Одна их самых востребованных меццо-сопрано мира, звезда оперной сцены, солистка Мариинского театра Екатерина СЕМЕНЧУК будет выступать в Большом театре Беларуси 25 апреля в «Реквиеме» Дж.Верди, когда гениальная траурная месса зазвучит в театре в память о 35-летии со дня Чернобыльской трагедии.

Но как же заполучил наш Большой такую знаменитую певицу, одну из лучших исполнительниц вердиевских партий? Причем, как удалось узнать из самых достоверных источников, за символический гонорар, который примерно в пятьдесят раз меньше обычного. А все благодаря горячим родственным узам. В Минске живет бабушка певицы. И Екатерина, кстати, уроженка Минска, заключая контракт, так и сказала, что давно мечтает, чтобы бабушка увидела ее на сцене.

Впрочем, этот лирический штрих никак не снижает общего высокого пафоса и профессионального уровня предстоящего концерта, потому что весь состав солистов «Реквиема» – это великолепные белорусские певцы, завоевавшие признание в мире, выступающие за границей на лучших театральных площадках: сопрано Надежда Кучер, бас Александр Рославец, тенор Павел Петров. Не говоря уже о том, что хор Большого театра – это тоже солист: под управлением хормейстера народной артистки Нины Ломанович коллектив всегда исполняет это произведение Верди с большой внутренней страстью – как молитву. За дирижерским пультом встанет молодой и пылкий маэстро Дмитрий Матвиенко – большая надежда Большого.

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