Настоящая любовь хозяйки магазинов duty free

И это никакой не секрет: известная бизнесвумен Елена СКРИПЕЛЬ преклоняется перед творчеством народного артиста Валентина ЕЛИЗАРЬЕВА. Она не пропускает ни одной его премьеры, а также помогает Большому театру материально – спонсирует четвертый фотоальбом, посвященный творчеству выдающегося хореографа. Только что вышел огромный фолиант о «Щелкунчике» – гениальном балете П.И.Чайковского, который Валентин Николаевич Елизарьев представил публике осенью 2020 года в своей новой редакции. Издание, как всегда, шикарное: во-первых, талантливые фото Алексея Казнадея, во-вторых, бумага, печать, подарочный формат – всё на высшем полиграфическом уровне.

А начинался проект четыре года назад. Первый альбом из серии «Мгновения Валентина Елизарьева» был издан Е.Скрипель, когда маэстро, надо заметить, был еще в изгнании и не работал в Большом театре. И хотя большой бизнес не любит щекотливых ситуаций, это не остановило Елену Скрипель – надо отдать должное прозорливости предпринимательницы, – и в 2017 году на свет появился фотоальбом о балете «Спартак». Возможно, это лучший балет Елизарьева, хотя искусствоведческий спор на этот счет никогда не будет закончен, потому что талантливое наследие хореографа очень трудно ранжировать.

Буквально через год, в 2018-м, публика ахнула, увидев следующую фотокнигу – о прекрасном балете «Ромео и Джульетта». Еще через два года, в 2020-м, появилась фотолетопись елизарьевского «Сотворения мира». И вот сейчас Большой театр презентовал великолепное, роскошное издание о балете «Щелкунчик». Сотни фотографий высшего качества (а выбирались они, как подтвердил Валентин Николаевич, из тысячи снимков – Алексей Казнадей работал на спектаклях и на репетициях четыре месяца подряд). В результате знаменитый балет запечатлен буквально «по кадрам», то есть от начала до конца по самым эффектным балетным па и поддержкам. И, конечно, неотъемлемая часть роскоши альбома – фото великолепной сценографии Евгения Лысика. Какое счастье, что этот могучий талант работал в Беларуси вместе с Валентином Елизарьевым!

Любой альбом из серии «Мгновения Валентина Елизарьева» продается в Большом театре перед началом каждого спектакля. Да, это недешевое приобретение. Но, поверьте, такая книга в домашней библиотеке – ценность на века. Не стыдно и детям в наследство оставить.

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