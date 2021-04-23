Настоящая любовь хозяйки магазинов duty free
Елена Скрипель

И это никакой не секрет: известная бизнесвумен Елена СКРИПЕЛЬ преклоняется перед творчеством народного артиста Валентина ЕЛИЗАРЬЕВА. Она не пропускает ни одной его премьеры, а также помогает Большому театру материально – спонсирует четвертый фотоальбом, посвященный творчеству выдающегося хореографа. Только что вышел огромный фолиант о «Щелкунчике» – гениальном балете П.И.Чайковского, который Валентин Николаевич Елизарьев представил публике осенью 2020 года в своей новой редакции. Издание, как всегда, шикарное: во-первых, талантливые фото Алексея Казнадея, во-вторых, бумага, печать, подарочный формат – всё на высшем полиграфическом уровне.

А начинался проект четыре года назад. Первый альбом из серии «Мгновения Валентина Елизарьева» был издан Е.Скрипель, когда маэстро, надо заметить, был еще в изгнании и не работал в Большом театре. И хотя большой бизнес не любит щекотливых ситуаций, это не остановило Елену Скрипель – надо отдать должное прозорливости предпринимательницы, – и в 2017 году на свет появился фотоальбом о балете «Спартак». Возможно, это лучший балет Елизарьева, хотя искусствоведческий спор на этот счет никогда не будет закончен, потому что талантливое наследие хореографа очень трудно ранжировать.

Настоящая любовь хозяйки магазинов duty free

Буквально через год, в 2018-м, публика ахнула, увидев следующую фотокнигу – о прекрасном балете «Ромео и Джульетта». Еще через два года, в 2020-м, появилась фотолетопись елизарьевского «Сотворения мира». И вот сейчас Большой театр презентовал великолепное, роскошное издание о балете «Щелкунчик». Сотни фотографий высшего качества (а выбирались они, как подтвердил Валентин Николаевич, из тысячи снимков – Алексей Казнадей работал на спектаклях и на репетициях четыре месяца подряд). В результате знаменитый балет запечатлен буквально «по кадрам», то есть от начала до конца по самым эффектным балетным па и поддержкам. И, конечно, неотъемлемая часть роскоши альбома – фото великолепной сценографии Евгения Лысика. Какое счастье, что этот могучий талант работал в Беларуси вместе с Валентином Елизарьевым!

Любой альбом из серии «Мгновения Валентина Елизарьева» продается в Большом театре перед началом каждого спектакля. Да, это недешевое приобретение. Но, поверьте, такая книга в домашней библиотеке – ценность на века. Не стыдно и детям в наследство оставить.

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