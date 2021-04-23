Кто больше подвержен стрессу ‒ работающие дома или в офисе

Новое исследование при помощи анализа поисковых систем выяснило, у каких работников выше уровень стресса ‒ удалёнщиков или работающих в офисе.
Эксперты опросили 1100 соискателей, интересующихся удалённой работой и работой в офисе, чтобы выяснить ‒ у кого выше уровень стресса.
Оказалось, уровень стресса у обеих групп соискателей примерно одинаковый ‒ однако факторы, вызывающие эмоциональное напряжение, отличаются.
Аналитики попросил своих пользователей оценить уровень стресса по шкале от 1 до 5, где 1 ‒ умеренный повседневный стресс, а 5 ‒ состояние, близкое к эмоциональному выгоранию.
И так, где же уровень стресса выше ‒ на удалёнке или в офисе:
На 4 и 5 баллов свой уровень стресса оценили 24% соискателей, имеющих опыт удалённой работы, и 26% тех, кто работает в офисе.
Однако причины стресса оказались разными у тех, кто работает на дому, и у тех, кто работает в офисе.
В топ-3 факторов стресса удалёнщики включили:
- Нарушение баланса между личной жизнью и работой ‒ 36% опрошенных;
- Ненормированный рабочий день ‒ 22% опрошенных;
- Недостаток общения с коллегами ‒ 14% опрошенных.
У тех, кто работает в офисе и ищет работу на территории работодателя, самыми частыми факторами стресса стали:
- Высокие требования к качеству/количеству работы ‒ 44% участников опроса;
- Конфликт с начальством ‒ 28% участников опроса;
- Ненормированный рабочий день ‒ 8% участников опроса.
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