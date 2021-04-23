Концерт для Марии Колесниковой

24 апреля – день рождения Марии Колесниковой, ей исполнится 39 лет. Она встретит его в следственном изоляторе на Володарского в Минске. Напомним, что Колесникову обвиняют в попытке захвата власти, ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Специально ко дню рождения Колесниковой знаменитые исполнители классической музыки приурочили свой онлайн-концерт.

«Будет звучать классическая музыка от Бетховена до латвийских композиторов XX века, – говорят организаторы концерта. – В онлайн и в заранее записанных произведениях Марию поздравят друзья, известные музыканты из Германии, России, Беларуси, Бразилии, Испании. А еще во время концерта будут показаны редкие кадры исполнений самой Марии».

Напомним, Мария – профессиональный музыкант, флейтистка.

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