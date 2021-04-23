Исследование: COVID-19 провоцирует проблемы с пищеварением

Американские исследователи из Алабамского университета в Бирмингеме обратили внимание на одно из последствий проникновения коронавируса в кишечник. Они заподозрили, что при заражении SARS-CoV-2 может частично разрушаться барьер между кишечником и кровеносной системой.

Результаты исследования пока предварительные и нуждаются в подтверждении на большой выборке пациентов, но научная статья уже опубликована на bioRxiv. Участие в данном исследовании приняли 14 добровольцев, которые прошли курс лечения от коронавирусной инфекции в университетской клинике. После изучения взятых у них образцов плазмы в (9 из 14) 65 % проб обнаружилось огромное количество фрагментов геномов основных представителей кишечной микрофлоры.

В крови респондентов из контрольной группы, не болевших COVID-19, картина была совершенно иной.

Образцы плазмы у пациентов с COVID-19 содержали преимущественно протеобактерии, Firmicutes и Актинобактерии. Обилие грамотрицательных бактерий (Acinetobacter, Nitrospirillum, Cupriavidus, Pseudomonas, Aquabacterium, Burkholderia, Caballeronia, Parabhurkholderia, Bravibacterium и Sphingomonas) было выше, чем грамположительных бактерий (Staphylococcus и Lactobacillus).

При анализе плазмы в обеих группах пациентов использовались секвенирование 16S рРНК, метатранскриптомный анализ и маркеры проницаемости кишечника, включая FABP2, PGN и LPS.

В образцах переболевших были в несколько раз повышены уровни маркеров плазменной проницаемости кишечника FABP2 — белка, связывающего жирные кислоты (кишечного типа), и множество сигнальных молекул (PGN и LPS), свидетельствующих о повреждении сердечной мышцы, заражении крови и о связанных с этим воспалительных процессах.

Ученые предположили, что некие пока не выясненные нарушения в работе рецепторов АСЕ2, которые вирус использует для проникновения в клетки, позволяют кишечной микрофлоре попасть в кровоток. Это может быть особенно интересно, так как известно, что многие тяжелые случаи COVID-19 сопровождаются серьезными бактериальными инфекциями, примерно треть носителей тяжелых форм коронавирусной инфекции страдает от проблем с работой кишечника, а клинические наблюдения подтверждают, что у половины пациентов с COVID-19 проявляются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.

Эти данные подтверждают, что кишечник может представлять собой источник бактериемии и способствовать утяжелению протекания вирусной инфекции. Терапия, направленная на предотвращение дефектов кишечного барьера, может представлять собой стратегию улучшения результатов у пациентов с COVID-19.

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