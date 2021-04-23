В Минске в частных лабораториях сейчас делают анализы на антитела к коронавирусу. По анализу крови можно узнать, перенес ли ты инфекцию или болеешь, например, сейчас в скрытой форме. А где можно сдать анализ на титр антител к коронавирусу, чтобы понять, есть ли у тебя иммунитет к этой новомодной хвори?

Вероника ПЕТРОВСКАЯ, Минск.

Количественный тест на наличие антител к коронавирусу сегодня делают в Государственном учреждении «Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий» (поселок Новинки). Раньше этот анализ был доступен только для доноров иммунной плазмы, которые переболели коронавирусом. Сейчас, как сказали «Народной Воле» в отделе платных услуг РНПЦ трансфузиологии, его платно может сделать любой желающий «в любой день, кроме субботы-воскресения, с 8 до 13 часов». Стоимость анализа – чуть больше 22 рублей.

Антибиотики бесполезны, гормоны – по показаниям

На днях в Минздраве прошла встреча рабочей группы по COVID-19. Главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук Игорь Карпов, опираясь на данные мировых исследований, рассказал о некоторых аспектах лечения коронавирусной инфекции.

«Многие возрастные пациенты засиживаются дома, из-за чего в дальнейшем поступают сразу в реанимацию в критическом состоянии, – цитирует Карпова medvestnik.by. – Пациенты часто весьма дегидратированы после нескольких дней лихорадки. Надо помнить, что восполнение жидкости на ранних стадиях уменьшает вероятность появления тромбоза и различных осложнений. Это чрезвычайно важно, как и снижение температуры».

По словам Карпова, профилактическое назначение антибиотиков, «чтобы бактериальная пневмония не наслоилась», абсолютно нецелесообразно. «Прогрессирование заболевания обычно связано с усугублением вирусной пневмонии, развитием сосудистых осложнений, цитокиновым штормом, при которых смена антибактериальной терапии бесполезна, – считает доктор. – В спорных случаях вопрос о назначении антибиотиков может быть решен правильно с помощью дополнительных исследований – определения прокальцитонина, КТ, микробиологических методов».

А для пациентов, нуждающихся во вспомогательной респираторной поддержке в гипервоспалительной фазе COVID-19, могут быть полезны малые дозы глюкокортикоидов.

Есть ли осложнения от прививок?

В Беларуси по состоянию на 21 апреля более 211 тысяч человек уже получили первую дозу вакцины против COVID-19, а более 75 тысяч человек прошли полный курс вакцинации. По данным Минздрава, случаев осложнений после проведенной вакцинации не установлено. Примерно у 10% привитых регистрируются общие (гриппоподобный синдром, повышение температуры тела, головная боль и другие) и местные (уплотнение, болезненность в месте введения вакцины) поствакцинальные реакции в 1–3-е сутки после проведенной прививки.

Напомним, что для вакцинации применяются комбинированная векторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (Россия) и вакцина против SARS-CoV-2 (КНР). С 16 апреля используется вакцина «Гам-КОВИД-Вак», произведенная на РУП «Белмедпрепараты».

Марина ВИШНЕВСКАЯ.

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