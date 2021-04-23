Детский тренер вдохновляет юных футболистов даже из СИЗО

17 марта в Бресте задержали детского тренера из системы брестского «Динамо» Вадима Чепелевича. 27-летнему специалисту позвонили из местного РОВД и попросили зайти на пять минут. Из отделения брестчанин на свободу не вышел.

– Знаю, что это за события 10 августа. Сына заметили на каком-то видео – он там держал в руке камень. Бросал ли он тот камень в кого-то, или что – больше подробностей не знаю, – рассказывала мама Вадима Лидия Степановна в интервью «Нашай Ніве».

При этом сейчас родственники Чепелевича в социальных сетях отмечают, что камня в руке Вадима в тот день все-таки не было, рассказывает «Трибуна».

По словам женщины, в квартире сына в Бресте прошел обыск, в ходе которого милицией были изъяты шорты и майка, в которых Вадим запечатлен на видео правоохранителей.

Лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна» сообщает, что молодого человека подозревают по части 2 статьи 293-й Уголовного кодекса «Массовые беспорядки». Срок лишения свободы по этой статье от трех до восьми лет.

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Вадим Чепелевич родился в деревне Еремичи в 12 километрах от Кобрина. В райцентре будущий тренер и начал заниматься футболом у Сергея Высоцкого, который сейчас готовит взрослый «Кобрин» к старту во второй лиге.

За родную команду Чепелевич дебютировал в 2012 году, когда ему исполнилось 18. «Кобрин» тогда выступал в чемпионате Брестской области. Год для команды получился хорошим: «горожане» второй раз кряду стали чемпионами региона, после чего клубное руководство решило вернуться на республиканский уровень, где команды не было с 2006 года. В Д3 «Кобрин» провел два сезона. Сперва стал седьмым, а потом пятым и напрямую в первую лигу не прошел. Тем не менее из-за ликвидации второй команды «Минска», в первой лиге образца 2015 года все-таки оказался. Во втором дивизионе звезд с неба команда не хватала – шла в аутсайдерах и спаслась от вылета лишь в последний момент.

Все эти три года Чепелевич был основным центральным защитником кобринчан.

– Вадим – высокий центральный защитник, – рассказывает один из бывших одноклубников, попросивший не называть его имени. – Не сильно техничный, но самоотверженный. Лез, летел в борьбу. Видно было, что особой футбольной школы нет, но за счет физических данных и желания выезжал. Для первой лиги футболист был неплохой.

За «Кобрин» защитник провел 74 игры и забил шесть мячей. В 2015-м именно его голы помогли команде остаться в первой лиге. В матче 29-го тура чемпионата Чепелевич сделал дубль в ворота «Лиды». Однако из-за финансовых проблем «Кобрин» сперва заявил, что не будет играть больше в Д2, а затем и вовсе прекратил существование.

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В начале 2016-го Чепелевич переехал в Брест и попытался устроиться в брестском «Динамо». «Бело-синие» тогда имели серьезные финансовые проблемы и были рады любому футболисту. Но просмотр защитника толком так и не начался. Буквально через несколько дней тренировок Вадим серьезно повредил колено. Восстановление ожидалось длительное, и клуб сделал ставку на других футболистов.

Чепелевич решил взять паузу и пошел работать по специальности – в 2015-м он с отличием окончил факультет физического воспитания Брестского государственного университета – и устроился тренером в местный Центр олимпийского резерва (далее – ЦОР). С сезона-2021 ЦОР входит в структуру брестского «Динамо».

Вадим набрал группу мальчишек 2009-2010 годов рождения и работает с ней до сих пор. По словам товарищей Вадима, родители юных футболистов в восторге от методов работы начинающего тренера. Да и сам он с удовольствием погружается в процесс и постоянно совершенствуется: читает специальную литературу, смотрит познавательные видео, следит за тем, что рассказывает о работе с детьми в своем инстаграм тренер Татьяна Ловец. Детям он отдает чуть ли не все свое время – устраивает экскурсии и другие командные развлечения. Чепелевичу так понравилось работать с детьми, что даже залечив колено, он не предпринимал попыток вернуться в большой футбол.

Мальчишки тоже очень любят своего тренера. Вот показательная история. Чепелевич выступает в брестской любительской «Элит-лиге» по мини-футболу за команду «Полесье». Очевидцы говорят, что его воспитанники приходят на трибуны спорткомплекса «Виктория» с плакатами и персонально болеют за коуча.

Руководство ЦОРа очень довольно работой молодого тренера. Помимо хорошей атмосферы в коллективе есть и результат. Команда неоднократно побеждала на различных турнирах. А в марте этого года, буквально за несколько дней до задержания, выиграла домашний турнир, где помимо динамовских команд были ребята из Гродно, Лиды и Пинска.

С 17 марта мальчишки тренируются без своего любимого тренера. Первое время с командой работали другие тренеры клуба, а с 1 апреля ее передали Николаю Приступе.

– Поначалу было тяжело, потому что я новый человек, – рассказывает Приступа. – Ребята уже взрослые и знают, где их тренер. Первое время они были немного скованны, пока я не нашел с ними общий язык. Сейчас они поняли мои требования. Они знают, что я пришел сделать их немного сильнее. Я говорю им, что все будет хорошо, что скоро все наладится, и Вадим вернется. Они его поддерживают и ждут. Пишут письма и, когда получают ответы, вдохновляются. Во всех письмах он тепло с ними общается. Говорит, чтобы ждали, верили и доверяли новому тренеру.

Не отвернулись от тренера и родители воспитанников. Они помогают семье Чепелевича с услугами адвоката, с передачами в СИЗО, поддерживают семью финансово.

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