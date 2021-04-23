Апелляция на приговор журналисткам «Белсата» отклонена

23 апреля Минский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой — журналисткам «Белсата», которые 15 ноября 2020 года вели стрим с «Площади перемен».

В тот день их задержали, затем осудили на семь суток административного ареста по статье 23.34 КоАП, а позже возбудили в отношении журналисток уголовное дело. В феврале прошел суд. Тогда гособвинитель Алина Касьянчик посчитала, что их вина в совершении преступления по части 1 статьи 342 УК доказана, и запросила два года лишения свободы в колонии общего режима для каждой, судья Наталья Бугук удовлетворила зарос гособвинителя.

Рассмотрение апелляции началось в 10 утра. Катерина Бахвалова и Дарья Чульцова в процессе лично не участвуют. Под стражей они находятся уже больше пяти месяцев. Сейчас — в следственной тюрьме в Жодино, сообщает TUT.BY.

У входа в зал установили металлическую рамку. Всех, кто пришел на процесс, а это более 20 человек, тщательно досматривают.

На рассмотрение апелляционной жалобы пришел и Сергей Зикрацкий, который защищал Катерину Бахвалову на суде, только уже не в статусе адвоката.

В начале заседания адвокаты ходатайствовали о том, чтобы Катерина и Дарья участвовали в процессе лично либо, учитывая логистические сложности и эпидемиологическую ситуацию, приняли участие в рассмотрении апелляции по видеосвязи.

Также защитник Катерины Бахваловой обратил внимание, что в материалах дела есть правка судьи об ознакомлении с материалами агентурно-оперативного дела. Андрей Мочалов просил о возможности с ними ознакомиться.

Посовещавшись на месте, судебная коллегия решила: все заявленные ходатайства оставить без удовлетворения.

Позиция гособвинения

Прокурор Герасимович настаивала на том, что виновность и Бахваловой, и Чульцовой полностью подтверждается исследованными судом доказательствами. По ее мнению, вывод, что журналистки организовали и участвовали в действиях, грубо нарушающих порядок, обоснованный.

Она ссылается на то, что во время предварительного следствия журналистки не отрицали, что в указанное обвинением время они находились на «Площади перемен», достоверно знали о проведении несанкционированного мероприятия и выходили на улицу, где Бахвалова брала интервью у граждан, а также комментировала события.

Дарью Чульцову защищает Александр Хаецкий. У Катерины Бахваловой новый защитник — Андрей Мочалов: ее прежнего адвоката Сергея Зикрацкого в марте лишили лицензии.

Мингорсуд постановил оставить в силе приговор журналисткам «Белсата» за стрим с «Площади перемен».

Правозащитники признают Дарью Чульцову и Катерину Бахвалову политическими заключенными.

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