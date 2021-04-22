В КГБ сообщили, что задержанные дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Зенкович признал вину в полном объеме.

«В настоящее время четырем задержанным лицам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса, это заговор с целью захвата власти неконституционным путем. Все они дают признательные показания и сотрудничают со следствием», – пояснил заявил начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1».

Известны имена только трех задержанных по данному делу. Это председатель Партии БНФ Григорий Костусев, политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. Кто четвертый, пока неизвестно.

Бычек также сообщил, что опперативно-розыскные мероприятия КГБ вел более шести месяцев.

По словам представителя КГБ, “фигуранты дела достигли тайного соглашения друг с другом о силовом свержении власти неконституционным путем. Причем их деятельность выходила далеко за рамки простого обсуждения этих вопросов в конференциях и чатах. Последний, например, предпринимал попытки по поиску, вербовке и подкупу военных, которые должны были потом участвовать в свержении власти”. Как отметил Бычек, белорусский адвокат Юрий Зенкович сейчас находится в следственном изоляторе, он в полном объеме признал свою вину.

Напомним, ранее в Москве были задержаны и привезены в Беларусь политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. В Беларуси был задержан руководитель Партии БНФ Григорий Костусев. Лукашенко заявил, что в США хотели его устранить и причастны к этому якобы Федута, Костусев и Зенкович.

Поделиться ссылкой: