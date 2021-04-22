13 апреля суд Ошмянского района рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего россиянина. Его обвиняли в незаконном обороте гашиша и незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 328 и по ч. 3 ст. 328−1 УК Беларуси), сообщает пресс-служба Верховного суда.

28 января 2019 года на автомобиле мужчина выехал из России в Эстонию, где передал машину неустановленному участнику организованной группы, а тот должен был доставить ее в Испанию и спрятать в тайнике гашиш. После этого обвиняемый сам прибыл в Испанию, где забрал машину, в тайнике которой находилось 59 кг гашиша. Мужчина проехал на машине через страны Евросоюза и 8 февраля, двигаясь из Литвы в направлении России, добрался до границы Беларуси. Во время таможенного досмотра автомобиля в пункте пропуска «Каменный Лог» нашли спрятанный наркотик.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 17 лет в исправительной колонии усиленного режима.

Автомобиль КIA Sorento и два мобильных телефона суд постановил конфисковать как средства совершения преступления.

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