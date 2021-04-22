Встреча Лукашенко и Путина: «работа над интеграционными процессами идет эффективно»

О том, как проходит встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина В Москве, вечером 22 апреля, следит TUT.BY.

— Мы двигаемся серьезно по союзным программам. Помните, с карт начинали (дорожных карт. — Прим.). Очень серьезные программы. Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось, 2−3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение — известная программа, по которой мы в общем-то в Минске приняли решение, — заявил Лукашенко и отметил, что есть вопросы, которые надо усиливать, в том числе и безопасность, оборона Союзного государства, передает его пресс-служба.

— Хотя в общем-то, наверное, пока справляемся и справимся. И линии нарисуем, за которые никто не должен перейти, и достойно ответим тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойными и жить дружно.

Летом запланировано проведение Форума регионов Беларуси и России в Московской области, а осенью — заседание Высшего государственного совета.

Лукашенко оценил содержание послания Путина Федеральному Собранию России, отметив в нем «большую человеческую нотку».

— Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны. Особенно поддерживаю тот крен, который был вами взят в этом послании — именно человек”, — сказал он и указал, что страны сталкиваются с похожими проблемами в вопросе демографии.

Путин заявил, что несмотря на острые вопросы, отношения между странами развиваются успешно, передает пресс-служба Кремля.

— И в прошлый раз мы отмечали с вами, что несмотря на пандемию и определенное сокращение товарооборота, все-таки объем очень значительный, почти 30 миллиардов долларов — 29,5 миллиарда долларов общий объем сегодня. Уверен, что всё восстановится и в прежнем объеме, всё для этого есть.

Он отметил, что работа над интеграционными процессами в рамках Союзного государства идет эффективно.

— Наши команды продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства. Да, действительно, и там многое еще предстоит сделать, но, тем не менее, сделано тоже немало, особенно это касается социальной сферы. Наши граждане пользуются равными правами в социальной области: это и пенсионное обеспечение, социальные вопросы, трудоустройство, здравоохранение. Много позитивного уже сделано. Есть и то, о чем мы еще должны договориться, согласовать наши позиции. Работа в целом идет неплохо, по всем направлениям команды наши работают весьма эффективно, имею в виду и правительственную команду, и команду по линии Администрации, но теперь, как видим, и по линии специальных служб.

Кроме того, по его словам, Беларусь и Россия углубляют взаимодействие в сферах военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности «в самом широком смысле этого слова».

Во время протокольной части стороны также ответили на вопросы журналиста о предложении Зеленского встретиться на Донбассе и разговорах о переносе площадки для контактной группы по Донбассу из Минска.

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