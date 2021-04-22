Межведомственная комиссия по международной торговле правительства Укранины, рассмотрев представленные Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины материалы, установило, что Правительством Республики Беларусь созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в государственных закупках, в результате чего затрудняется доступ продукции украинских предприятий на рынок Республики Беларусь.

Такие действия Республики Беларусь противоречат статьям 5 и 6 Договора о зоне свободной торговли от 18.10.2011 (СНГ), статьи 2 Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17.12.1992 и считаются дискриминационными и недружественными действиями в понимании положений Закона и порядке, говорится в решении межведомственной комиссии.

В этой связи Украина вводит пошлину в размере 35% от таможенной стоимости на грузовики, автобусы и спецтехнику белорусского производства.

Решение вступит в силу через 10 дней.

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