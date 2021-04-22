Владимир Путин заявил о готовности обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время.

“В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать”, – подчеркнул Путин во время переговоров с Александром Лукашенко.

Также президент добавил, что предложения о переносе контактной группы по Донбассу из Минска похожи на попытку уклониться от реального решения проблем. Для решения проблемы Донбасса руководству Украины нужно общаться с ДНР и ЛНР, а уже потом с Россией, отметил Путин.

Напомним, ранее предложение о встрече и переговорах исходило от Владимира Зеленского. Перзидент Украины предложил Владимиру Путину встретиться на Донбассе. Встреча может состояться “в любой точке, где идет война”.

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