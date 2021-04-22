На прошедших накануне несогласованных уличных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали 1 тыс. 770 человек в целом по стране. Больше всего задержанных — 805 — Петербурге, в Москве — всего 29 человек, сообщает Росбалт со ссылкой на «ОВД-Инфо».

По состоянию на 07:53 мск задержанные есть в 96 городах. Помимо Петербурга, больше всего задержаний в Уфе (119), Казани (66), Барнауле (58), Сочи (53), Воронеже (53) и Кемерово (36).

В Петербурге полиция задерживала жестко, в том числе применяя электрошокер. Не менее 84 задержанных оставили на ночь в отделениях полиции. К некоторым из них не пускают адвокатов и отбирают телефоны. В петербургском ОВД № 26 были слышны крики женщины, которую оставили там на ночь. По данным правозащитников, у женщины есть двухлетний ребенок, и ее не могут задерживать дольше чем на три часа, задержанную принуждали сделать фото, и пытались взять у нее отпечатки пальцев.

Напомним, 21 апреля по всей России прошли акции в поддержку Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области. С 31 марта он держит голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача.

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