Митрополит Вениамин ответил Павлу Северинцу про БЧБ-флаг

Павел Северинец в начале марта написал митрополиту Вениамину письмо с просьбой заступиться за бело-красно-белый флаг как христианский символ. Об этом в Фейсбуке сообщала жена политзаключенного.

Она напомнила, как в 1995 году с такой же просьбой к митрополиту Филарету обращался народный поэт Беларуси Нил Гилевич.

“В 1995 году Нил Гилевич обращался к митрополиту Филарету с такой же просьбой — объяснить, как он относится к бело-красно-белому флагу. Филарет ответил, что относится положительно, так как это цвета белой плащаницы с кровью Христа”, — написала Ольга Северинец.

Бело-красно-белые ленты присутствуют на убранстве православных иерархов.

Павел Северинец — православный верующий, один из руководителей оргкомитета партии “Белорусская христианская демократия”.

Руководитель Белорусской Православной Церкви митрополит Вениамин ответил политзаключенному, сообщает Еврорадио. Ольга Северинец также разместила это письмо в Facebook.

“Вы призываете не допустить, чтобы б-ч-б флаг был признан экстремистским, его вы называете “бело-красно-белым флагом Христа”, — пишет митрополит. — “…Символами же Христа являются Его крест и икона”.

Руководитель БПЦ признает, что “православные архиереи имеют на своей мантии бело-красно-белые полоски”. “Но данное сочетание цветов ткани стало использоваться… не с религиозной, а с политической целью“, — пишет он.

“Нельзя согласиться с вами, что бело-красно-белый флаг — “флаг Христа”, — продолжает объяснение митрополит Вениамин. — Христос, Сын Божий и Сын Человеческий, вне политики…”

Он считает, что “чтобы б-ч-б флаг не был признан экстремистским, видится достаточным не использовать его для выражения политических взглядов”.

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