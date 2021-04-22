21 апреля в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах Минска во многих домах пропала вода, а в других шла или грязная или с малым напором. Все дело в трубе диаметром метр, которую повредили на стройке на улице Уобревича в Чижовке. Минчан просят 22 апреля воду из-под крана не пить.

Из-за прорванной трубы на улице образовалась настоящая река. Около часа ночи прорыв устранили. На время отсутствия воды в пострадавшие районы направили цистерны с питьевой водой. На месте работают городская комиссия по чрезвычайным ситуациям, аварийные бригады УП «Минскводоканал», УП «Мингаз». Дело в том, что поступили сообщения, что из-за повреждения водопроводной трубы и последующего потопа была повреждена и газовая труба.

«Предполагаемое последствие аварии – временное ухудшение качества воды в трех районах столицы. В случае выявления ухудшения качества воды — сообщайте на короткий номер 115, либо в диспетчерскую УП «Минскводоканал». Специалисты отреагируют на эти сигналы и выполнят промывку сетей водопровода», — сообщили в «Минскводоканале».

В то же время, 22 апреля санэпидемслужба Минска рекомендовала водопроводную воду пока не пить.

Сейчас специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах столицы.

«До получения результатов исследований рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную, либо привозную воду», — рассказала Светлана Ермак, главный государственный санитарный врач Минска.

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