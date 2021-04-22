Посол США, находящийся в Литве, не будет иметь никакого отношения к Беларуси. Так МИД Беларуси прокомментировал заявление Вильнюса о том, что США попросили Литву временно «приютить» у себя посла США в Беларуси Джули Фишер.

— Мы, честно говоря, на этот счет не имеем никакой официальной информации, а заявления различных литовских лиц в последнее время настолько многочисленны и противоречивы, что опираться на них как-то несерьезно, — заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Он сказал, что предметно говорить об этом будет можно тогда, когда будет больше ясности.

— Однако академически, профессионально нам не совсем понятно даже, о чем может идти речь, о какой аккредитации? Чисто гипотетически, если это аккредитация посла в МИД Литвы, то значит в Литве будет два посла США, которые будут представлять там американские интересы. Совершенно очевидно, что посол, находящийся в Литве, никакого отношения к Беларуси не может и никогда не будет иметь, — отметили в МИД Беларуси.

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